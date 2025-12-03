NBA》痛批快艇簽雷納德是史上最糟之一 球評：讓球隊倒退10至15年

雷納德。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇雖然擁有雷納德（kawhi leonard）、「老鬍子」哈登（James Harden）等球星，但開季只打出5勝16敗居西部倒數第二。前塞爾提克中鋒、現為球評的柏金斯（Kendrick Perkins）直言，雷納德是NBA史上最糟糕的自由球員簽約之一。

柏金斯近日在播客節目「Road Trippin’Show」中指出，雷納德在2019年季後與快艇簽約的決定，稱這是NBA史上最糟的自由球員簽約之一，「他讓快艇倒退10至15年，我不知道他們接下來該怎麼辦。」

請繼續往下閱讀...

「雷納德自穿上快艇球衣後，492場比賽只打277場...快艇已經付給他超過3億美元的薪水...本來應該要能和湖人平起平坐的。」柏金斯說道。

快艇隊在2019年休賽季，先以3年總值1.03億美元挖來雷納德，接著透過與雷霆交易找來明星前鋒P.喬治（Paul George），並送走「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等好手、以及多枚選秀籤。

雷納德在2024年又與快艇續簽3年總值1.52億美元合約，但他經常受到傷勢影響，截至今日，雷納德在快艇6個賽季，合計只打277場比賽，場均為24.5分。

自雷納德加入快艇後，快艇隊在過去6個賽季，有一次奪得分區龍頭，曾在2020-21年賽季闖進西部決賽。但快艇隊本季至今只有5勝16敗的成績，排全NBA戰績倒數第五。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法