自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》痛批快艇簽雷納德是史上最糟之一 球評：讓球隊倒退10至15年

2025/12/03 12:13

NBA》痛批快艇簽雷納德是史上最糟之一 球評：讓球隊倒退10至15年雷納德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇雖然擁有雷納德（kawhi leonard）、「老鬍子」哈登（James Harden）等球星，但開季只打出5勝16敗居西部倒數第二。前塞爾提克中鋒、現為球評的柏金斯（Kendrick Perkins）直言，雷納德是NBA史上最糟糕的自由球員簽約之一。

柏金斯近日在播客節目「Road Trippin’Show」中指出，雷納德在2019年季後與快艇簽約的決定，稱這是NBA史上最糟的自由球員簽約之一，「他讓快艇倒退10至15年，我不知道他們接下來該怎麼辦。」

「雷納德自穿上快艇球衣後，492場比賽只打277場...快艇已經付給他超過3億美元的薪水...本來應該要能和湖人平起平坐的。」柏金斯說道。

快艇隊在2019年休賽季，先以3年總值1.03億美元挖來雷納德，接著透過與雷霆交易找來明星前鋒P.喬治（Paul George），並送走「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等好手、以及多枚選秀籤。

雷納德在2024年又與快艇續簽3年總值1.52億美元合約，但他經常受到傷勢影響，截至今日，雷納德在快艇6個賽季，合計只打277場比賽，場均為24.5分。

自雷納德加入快艇後，快艇隊在過去6個賽季，有一次奪得分區龍頭，曾在2020-21年賽季闖進西部決賽。但快艇隊本季至今只有5勝16敗的成績，排全NBA戰績倒數第五。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中