NBA》J.布朗砍本季新高42分助綠衫軍近5戰4勝 斬斷尼克4連勝

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）今天砍下本季新高的42分，幫助綠衫軍以123比117擊退尼克，塞爾提克收下近5戰第4勝，目前以12勝9敗排東部第8。

J.布朗開賽狀況欠佳，9分鐘內出現3次失誤，還領到2次犯規。但J.布朗從次節回神，第二節和第三節合拿35分，幫助綠衫軍在這兩節拿到73分、並克服最多14分的落後，前三節打完塞爾提克以94比76領先。

末節尼克追分，布里吉斯（Mikal Bridges）連拿12分，一度幫助尼克追至3分差。塞爾提克回敬6比0攻勢取得9分領先。這時布里吉斯連得5分追至4分差，但他在剩下19.9秒時未能投進三分、錯失縮小至1分差的機會，最終塞爾提克仍帶走勝利。

塞爾提克全隊有5人得分上雙，J.布朗全場24投16中，包含9罰8中，得到全場最高的42分。D.懷特（Derrick White）貢獻22分。替補出發的西蒙斯（Anfernee Simons）、米諾特（Josh Minott）各拿12分和11分。理查德（Payton Pritchard）10分。

尼克全隊4人得分上雙，布里吉斯單場三分球12投8中、全場17投12中，拿到35分，其中有17分集中在第四節。明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）29分7籃板，哈特（Josh Hart）19分，明星後衛布朗森（Jalen Brunson）整場21投6中拿15分。尼克隊中止近期的4連勝，仍以13勝7敗排東部第4。

