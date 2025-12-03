自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》J.布朗砍本季新高42分助綠衫軍近5戰4勝 斬斷尼克4連勝

2025/12/03 12:33

J.布朗。（路透）J.布朗。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）今天砍下本季新高的42分，幫助綠衫軍以123比117擊退尼克，塞爾提克收下近5戰第4勝，目前以12勝9敗排東部第8。

J.布朗開賽狀況欠佳，9分鐘內出現3次失誤，還領到2次犯規。但J.布朗從次節回神，第二節和第三節合拿35分，幫助綠衫軍在這兩節拿到73分、並克服最多14分的落後，前三節打完塞爾提克以94比76領先。

末節尼克追分，布里吉斯（Mikal Bridges）連拿12分，一度幫助尼克追至3分差。塞爾提克回敬6比0攻勢取得9分領先。這時布里吉斯連得5分追至4分差，但他在剩下19.9秒時未能投進三分、錯失縮小至1分差的機會，最終塞爾提克仍帶走勝利。

布里吉斯。（路透）布里吉斯。（路透）

塞爾提克全隊有5人得分上雙，J.布朗全場24投16中，包含9罰8中，得到全場最高的42分。D.懷特（Derrick White）貢獻22分。替補出發的西蒙斯（Anfernee Simons）、米諾特（Josh Minott）各拿12分和11分。理查德（Payton Pritchard）10分。

尼克全隊4人得分上雙，布里吉斯單場三分球12投8中、全場17投12中，拿到35分，其中有17分集中在第四節。明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）29分7籃板，哈特（Josh Hart）19分，明星後衛布朗森（Jalen Brunson）整場21投6中拿15分。尼克隊中止近期的4連勝，仍以13勝7敗排東部第4。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中