NBA》愛德華茲下半場回神！ 狂轟44分率灰狼延長賽擊敗墊底鵜鶘

2025/12/03 13:06

愛德華茲轟進本季新高44分。（路透）愛德華茲轟進本季新高44分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天對上墊底鵜鶘的比賽打得艱辛，直到延長賽才以149：142險勝，明星愛德華茲（Anthony Edwards）狂砍賽季新高的44分，其中34分集中在下半場與延長賽。

愛德華茲開賽外線手感冰冷，上半場三分球5投僅1中僅拿10分，而鵜鶘在第二節發動猛烈攻勢，於3分鐘內打出一波15比0的高潮，將原本55：53的落後瞬間逆轉為68：55的領先。

下半場愛德華茲手感終於回溫，三分球8投5中助隊持續追趕比分，終場前1分03秒，鵜鶘隊在昆恩（Derik Queen）灌籃後以129：125領先，但隨後鵜鶘進攻陷入停滯。正規時間結束前2.3秒，愛德華茲突破阿瓦拉多（Jose Alvarado）防守上籃得手將比分追平，比賽進入延長賽。

在延長賽中，戈貝爾（Rudy Gobert）主宰禁區，一人就貢獻8分，全部都是灌籃得手，藍道（Julius Randle）同樣獨得8分，愛德華茲在關鍵時刻的上籃奠定勝基，最終帶領灰狼收下3連勝。

戈貝爾（右）拿下26分13籃板。（美聯社）戈貝爾（右）拿下26分13籃板。（美聯社）

灰狼愛德華茲44分5籃板4助攻是全隊最高，戈貝爾26分13籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到17分，藍道16分；鵜鶘墨菲攻下全隊最高的33分，貝伊得到22分，昆恩和菲爾斯（Jeremiah Fears）各有21分進帳。吞敗的鵜鶘隊目前戰績為3勝19敗，在聯盟墊底，近14場比賽輸了13場。

