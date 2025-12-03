自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》前MVP強打丸佳浩遭減薪1.2億 並與巨人軍再簽2年合約

2025/12/03 13:26

丸佳浩曾代表日本隊參加過2019年世界棒球12強賽。（資料照，記者林正堃攝）丸佳浩曾代表日本隊參加過2019年世界棒球12強賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲球星丸佳浩今天與球團談薪，他被扣薪1.2億日圓，下賽季薪水為2億日圓，丸佳浩同時與巨人軍簽下2年新約。

丸佳浩是2017年、2018年的中央聯盟年度MVP，他在2019年從廣島鯉魚轉戰巨人軍。今年丸佳浩在開幕戰前受傷而無緣開季，本季僅出賽90場是自2010年菜鳥賽季的14場以來最少，整年交出6轟、26分打點，打擊率2成67成績，整體攻擊指數（OPS）為0.744。

日媒《產經體育》報導，丸佳浩坦言，「開幕戰前以那樣方式受傷，現在回想起來，我覺得自己是否還能多做一些預防措施，不能再像年輕時用同樣的方式過日子，有些該注意的地方必須比以往更加小心。」

生涯累積1929安的丸佳浩，僅差71安就能達成2000安里程碑。丸佳浩說，「我剛進職棒時，這個數字一直不太現實，甚至覺得把它當目標都有點冒昧。如今能站在有可能達成的位置上，我覺得過去的努力很值得，這是巨大的榮譽。如果能越快達成，就能直接轉化成對球隊的貢獻，理想的情況是早點達成紀錄，然後把目標轉向聯盟優勝和日本一。」

談到這個休賽季，丸佳浩表示，今後會更注意身體狀況，「如果再出現較大的傷勢，會造成很多麻煩，作為選手也會變得越來越困難。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中