日職》前MVP強打丸佳浩遭減薪1.2億 並與巨人軍再簽2年合約

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲球星丸佳浩今天與球團談薪，他被扣薪1.2億日圓，下賽季薪水為2億日圓，丸佳浩同時與巨人軍簽下2年新約。

丸佳浩是2017年、2018年的中央聯盟年度MVP，他在2019年從廣島鯉魚轉戰巨人軍。今年丸佳浩在開幕戰前受傷而無緣開季，本季僅出賽90場是自2010年菜鳥賽季的14場以來最少，整年交出6轟、26分打點，打擊率2成67成績，整體攻擊指數（OPS）為0.744。

日媒《產經體育》報導，丸佳浩坦言，「開幕戰前以那樣方式受傷，現在回想起來，我覺得自己是否還能多做一些預防措施，不能再像年輕時用同樣的方式過日子，有些該注意的地方必須比以往更加小心。」

生涯累積1929安的丸佳浩，僅差71安就能達成2000安里程碑。丸佳浩說，「我剛進職棒時，這個數字一直不太現實，甚至覺得把它當目標都有點冒昧。如今能站在有可能達成的位置上，我覺得過去的努力很值得，這是巨大的榮譽。如果能越快達成，就能直接轉化成對球隊的貢獻，理想的情況是早點達成紀錄，然後把目標轉向聯盟優勝和日本一。」

談到這個休賽季，丸佳浩表示，今後會更注意身體狀況，「如果再出現較大的傷勢，會造成很多麻煩，作為選手也會變得越來越困難。」

