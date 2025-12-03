屏東縣羽球人才外流 議員促縣府邀戴資穎任教

屏東縣長周春米回應，會努力來聯繫。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近年屏東縣頂尖選手轉籍外地流失情形日益嚴重，有縣議員今（3）日質詢指出，現有四級五區體育人才留縣機制已面臨巨大挑戰，建議縣府集中資源吸引菁英運動員入籍屏東，若有機會可聘請甫退役的世界球后戴資穎來屏東任教。屏東縣長周春米表示，會努力來聯繫。

屏東縣議員許馨勻今日於縣議會總質詢指出，來自屏東枋寮，目前創個人生涯世界排名新高的羽球選手「左手重砲」林俊易，已於今年初從屏東移籍至台北，事實上林俊易是枋寮高中羽球隊畢業，少數在屏東枋寮長期扎根的選手，他的出走對屏東縣競技體育的發展是嚴重的警訊。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米表示，留住人才是屏縣運動發展上的辛苦之處，尊重頂級世界級選手的生涯規畫，但是只要是代表國家拿到獎牌或是優秀的選手，只要願意留在屏東，都會安排工作機會，縣府會在各級教育上繼續盡全力發展選手潛力，能不能留住世界級選手，在條件上還要繼續努力。

許馨勻進一步表示，縣立高中體育班在許多項目，報到人數只有錄取人數一半甚至更低，縣府教育處應積極了解學生去向與背後原因，優化四級五區體制。此外，比起獎勵金和就業保障，優秀運動員更在意地方政府能不能提供一流的教練、一流設施和一流的後勤補給團隊，建議縣府選定幾項優勢體育將資源集中，若羽球被選為屏縣重點發展項目，應積極聘請同樣出身南部，今年甫退役的世界球后戴資穎前來屏東任教，若能成功爭取，不僅讓外界看到屏東對於體育發展的決心，對外縣市的年輕世代的菁英羽球選手而言，屏東將會是更有吸引力更有前景的發展地。

屏東縣長周春米表示，戴資穎是台灣之光，也是南部孩子之光，她是設籍在高雄，議員的建議縣府會努力來聯繫，針對羽球運動發展，縣府也正著興建一座專業羽球館，除運動潮流之外，也希望藉著更專業的環境培養更專業的人才，就像縣府在潮州蓋的國際溜冰場一樣。

屏東縣議員許馨勻建議縣府聘請甫退役的世界球后戴資穎來屏東任教。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法