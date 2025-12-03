自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》巴恩斯、福克斯合砍60分 馬刺勝灰熊收近4場第3勝

2025/12/03 14:08

巴恩斯。（美聯社）巴恩斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場對上灰熊的馬刺，靠著巴恩斯（Harrison Barnes）與福克斯（De'Aaron Fox）合計砍下60分的帶領，幫助球隊以126：119獲勝，近4場比賽拿下3勝，也中斷灰熊3連勝，此外陣中球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷後，馬刺打出了6勝2敗的戰績。

本場比賽雙方戰況膠著，馬刺兩度將領先多達7分，但來到決勝節，灰熊靠著考沃德（Cedric Coward）、周志豪（Zach Edey）與斯賓塞（Cam Spencer）的攻勢逆轉比數並也一度領先7分，不過馬刺在福克斯第4節狂攻11分的領銜下，又再度一舉超前，最終讓領先優勢保持到比賽結束。

巴恩斯本場20投10中，三分球12球7中砍31分，福克斯緊隨其後攻下29分，哈波（Dylan Harper）挹注15分；灰熊部分，替補上陣的斯賓塞拿下本季新高21分，威爾斯（Jaylen Wells）緊隨其後也有20分，周志豪12投8中攻下19分以及11個防守籃板4個進攻籃板，反觀傑克森（Jaren Jackson Jr.）卻只有7分6籃板的進帳。

福克斯。（美聯社）福克斯。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中