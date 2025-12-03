NBA》巴恩斯、福克斯合砍60分 馬刺勝灰熊收近4場第3勝

巴恩斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場對上灰熊的馬刺，靠著巴恩斯（Harrison Barnes）與福克斯（De'Aaron Fox）合計砍下60分的帶領，幫助球隊以126：119獲勝，近4場比賽拿下3勝，也中斷灰熊3連勝，此外陣中球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受傷後，馬刺打出了6勝2敗的戰績。

本場比賽雙方戰況膠著，馬刺兩度將領先多達7分，但來到決勝節，灰熊靠著考沃德（Cedric Coward）、周志豪（Zach Edey）與斯賓塞（Cam Spencer）的攻勢逆轉比數並也一度領先7分，不過馬刺在福克斯第4節狂攻11分的領銜下，又再度一舉超前，最終讓領先優勢保持到比賽結束。

請繼續往下閱讀...

巴恩斯本場20投10中，三分球12球7中砍31分，福克斯緊隨其後攻下29分，哈波（Dylan Harper）挹注15分；灰熊部分，替補上陣的斯賓塞拿下本季新高21分，威爾斯（Jaylen Wells）緊隨其後也有20分，周志豪12投8中攻下19分以及11個防守籃板4個進攻籃板，反觀傑克森（Jaren Jackson Jr.）卻只有7分6籃板的進帳。

福克斯。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法