日職》古林睿煬季後賽表現近乎完美 林岳平「神助攻」！

古林睿煬。（記者林正堃攝）

效力日本火腿的台灣右投古林睿煬，今年日職生涯初登板對樂天金鷲先發5.2局失7分其中5分責失承擔敗投，回顧歷經震撼教育的首戰，古林認為是很好的經驗。

回顧第一年旅日生涯，古林表示，印象深刻的是初登板，充滿期待的第一場然後整個「炸裂」，從中學到很多，謝謝那一場比賽，讓他很快速地調整然後找出問題，再面對後面的比賽。

本季古林出賽7場其中5場先發，戰績2勝2敗，防禦率3.62、每局被上壘率1.21，32.1局投球出現9次保送，飆出34K。

其中，今年5月11日古林在母親節這一天，投出日職生涯第1場完投、完封勝，且是無四死球，並獲得隊友2發全壘打力廷，率火腿以4：0擊敗樂天金鷲，完成甜蜜復仇，該役他用98球完投9局，只被擊出2支安打，飆出7次三振。

在棒壇投手單場投9局以上的完封勝，且球數不超過100球，被稱為「梅達斯完封勝」，是以大聯盟投球精準大師梅達斯（Greg Maddux）命名，古林才投第三場就達標，回顧這場經典戰役，他說，「不會覺得不可思議，剛好自己有發揮出能力。」

今年季後賽古林對軟銀鷹先發4.2局用65球，被敲2支安打，飆出6次三振與1次保送，最終無失分無關勝負，值得一提的是，當時統一獅總教練林岳平特別赴日，並在古林登板前「面授機宜」。

古林說，「季後賽登板前一天，我有一些疑問詢問他（林岳平），就結果來說，我得到一些很棒的建議，我會記起來，真的很謝謝他，去日本之後還是得到他很多的幫助，我也有很大的收穫。」

