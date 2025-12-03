自由電子報
體育 棒球 日職

日職》台、日職棒訓練方式有何不同？ 古林睿煬揭密

2025/12/03 13:55

古林睿煬。（記者林正堃攝）古林睿煬。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬，今年6月因左側內腹斜肌被列入傷兵名單，一整季出賽7場其中5場先發，戰績2勝2敗，防禦率3.62、每局被上壘率1.21。

今年旅日初登板古林對樂天金鷲先發5.2局失7分其中5分責失吞敗，一開始起步並不順遂，季後賽他對軟銀鷹先發4.2局被敲2安飆6K無失分無關勝敗，為第一年旅日球季畫下完美句點，他表示，季中遭遇傷勢，本來第一年就遇到很多挑戰，很開心自己從很不好的狀態，然後可以調整回來，到最後是一個很好的結束，自己覺得很棒。

展望明年球季，古林說，「最重要的是健康，比賽愈多就可以得到愈多經驗，季中因傷停了近3個月，對我來說是很大的損失，沒有從比賽中獲得更多東西，真的很可惜，但我也不認為這是壞事，第一年讓我有時間停下來確認要做什麼，去習慣和融入日本文化。」

比較台、日職棒訓練方式的不同，古林解釋，「他們滿細節的耶，例如跑步，就統一獅球團來說，跑步不會特別去教，但在火腿會針對你要怎麼跑步，怎麼讓你的動作做得好，更細節的東西，我覺得滿特別的。」

古林進一步指出，火腿跑步的訓練量不大，跟統一獅差不了多少，但教練團會限制你的休息時間、跑步的強度，通常都會測秒數，不會讓你跑到沒力，在能夠認真跑的階段完成訓練。

