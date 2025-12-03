PLG》最快下季從48分鐘改為40分鐘 陳建州：全力幫助國家隊變強

PLG副會長陳建州。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG今宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，副會長陳建州表示，最大目的就是與國際賽接軌，「職業運動球員的核心應該是國家隊。」

PLG本季邁入第6個球季，聯盟本季已先將4名洋將改為3名洋將，也配合國家隊賽程全面停賽，聯盟今再宣布除吹判尺度與國際賽接軌，希望能避免「摸毛哨」，也表示最快第7季就會改成單節10分鐘制度，相關細節屆時還需要再討論，洋將預計仍會採用4節8人次。

陳建州表示，聯盟能將比賽從48分鐘改為40分鐘，要感謝球團願意配合，「我們也是示範如何與籃協配合，職業球員的核心應該是國家隊，我們做的一切都是希望能與國際賽接軌。」

陳建州指出，原本的賽事為48分鐘，一開始是預計本土球員能有更多空間，「但我這幾年觀察下來，反而是主力更辛苦，畢竟教練有合約在身，還是需要戰績。」

陳建州提到，未來若改為40分鐘，教練在使用洋將可以更精緻、更精準，球隊在「背靠背」的比賽也能有更好的發揮，陳建州也以桃園領航猿一哥盧峻翔近年的成長為例，「他從一位乙組球員，跟我們一起從零開始，到現在對日本能繳出貨真價實的表現，也證明球員不是一定要旅外才能變強。」

台鋼獵鷹發言人高景炎（左起）、洋基工程品牌總監黃柏文、PLG副會長陳建州、富邦勇士領隊許晉哲、桃園領航猿副領隊陳信安。（記者盧養宣攝）

