體育 籃球 NBA

NBA》單節被轟44分沒差！ SGA砍38分率雷霆贏勇士寫13連勝

2025/12/03 14:51

NBA》單節被轟44分沒差！ SGA砍38分率雷霆贏勇士寫13連勝雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（右）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍雷霆今天在第3節遭對手狂轟44分險些遭翻盤，還好全隊憑藉超強戰力，以及一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進帳38分，最終以124：112打敗勇士，取得13連勝。

勇士此仗少了柯瑞（Stephen Curry）坐鎮，J.巴特勒（Jimmy Butler III）又在上半場就因右膝不適離場，雷霆半場結束領先多達21分。不過，勇士在第3節靠斯賓塞（Pat Spencer）單節9分，團隊狂轟44分縮小差距，但雷霆在第4節還是靠先發主力維持領先優勢，成功在客場打下勝利。

吉爾吉斯亞歷山大此仗21投13中包括5顆三分球，攻下全隊最高38分，威廉斯（Jalen Williams）22分、6助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）21分、8籃板。

少了兩位主力坐鎮後，勇士憑藉18顆三分球還是有帶給雷霆威脅，可惜雷霆投籃命中率逾5成，勇士依舊難以扳倒聯盟龍頭。勇士表現最佳是波傑姆斯基（Brandin Podziemski）17分，斯賓塞也挹注17分。

斯賓塞。（美聯社）斯賓塞。（美聯社）

