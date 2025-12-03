經典賽》南韓隊集訓名單 有前國聯防禦率王柳賢振、41歲資深右投

柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊為了備戰2026年經典賽，韓職聯盟（KBO）今天公布29人集訓名單，包含具有大聯盟10年資歷的韓華鷹38歲資深左投柳賢振。這些選手將在明年1月9日至21日到塞班島集訓。

《韓聯社》報導，南韓隊的29人名單中有16名投手，其中有數名資深老將，包含柳賢振、SSG登陸者隊41歲老將右投盧景銀；野手部分有13人，包含剛摘得韓職新人王的KT巫師新星安賢民，去年韓職MVP的起亞虎新星金倒永。

南韓隊在11月中與日本隊進行2場交流賽，打成1和1敗，當時南韓隊總教練柳志炫提到，球隊投手群需要一些具有資深老將。

柳賢振過去在旅美時期，曾在2019年道奇隊時期摘得國聯防禦率王，他於2024年重返韓職韓華鷹。柳賢振今年例行賽先發26場，交出9勝7敗、防禦率3.23的成績，共投139.1局賞122次三振，被打擊率2成67，每局被上壘率（WHIP）為1.21。

柳賢振曾代表南韓隊參加過2008年北京奧運、2009年經典賽，以及2006年和2010年的亞運等國際賽事，多次交手過台灣隊。

現年41歲的盧景銀，今年出賽77場，交出3勝6敗、防禦率2.14，貢獻35次中繼成功、6次救援成功，共投80局賞68次三振，WHIP為1.06，被打擊率2成15。盧景銀連兩年單季都出賽77場，2023年也出賽76場。

目前效力美職大聯盟的南韓選手，包含巨人李政厚、道奇金河成、以及成為自由選手的游擊手金河成，雖然這3人都沒有入選集訓名單，但他們很有可能會進入南韓隊最終名單。

2026年經典賽明年3月5日登場，台灣隊與日本隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同組。

柳賢振。（資料照，歐新社）

