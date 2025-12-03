自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

經典賽》南韓隊集訓名單 有前國聯防禦率王柳賢振、41歲資深右投

2025/12/03 15:29

柳賢振。（資料照，美聯社）柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊為了備戰2026年經典賽，韓職聯盟（KBO）今天公布29人集訓名單，包含具有大聯盟10年資歷的韓華鷹38歲資深左投柳賢振。這些選手將在明年1月9日至21日到塞班島集訓。

《韓聯社》報導，南韓隊的29人名單中有16名投手，其中有數名資深老將，包含柳賢振、SSG登陸者隊41歲老將右投盧景銀；野手部分有13人，包含剛摘得韓職新人王的KT巫師新星安賢民，去年韓職MVP的起亞虎新星金倒永。

南韓隊在11月中與日本隊進行2場交流賽，打成1和1敗，當時南韓隊總教練柳志炫提到，球隊投手群需要一些具有資深老將。

柳賢振過去在旅美時期，曾在2019年道奇隊時期摘得國聯防禦率王，他於2024年重返韓職韓華鷹。柳賢振今年例行賽先發26場，交出9勝7敗、防禦率3.23的成績，共投139.1局賞122次三振，被打擊率2成67，每局被上壘率（WHIP）為1.21。

柳賢振曾代表南韓隊參加過2008年北京奧運、2009年經典賽，以及2006年和2010年的亞運等國際賽事，多次交手過台灣隊。

現年41歲的盧景銀，今年出賽77場，交出3勝6敗、防禦率2.14，貢獻35次中繼成功、6次救援成功，共投80局賞68次三振，WHIP為1.06，被打擊率2成15。盧景銀連兩年單季都出賽77場，2023年也出賽76場。

目前效力美職大聯盟的南韓選手，包含巨人李政厚、道奇金河成、以及成為自由選手的游擊手金河成，雖然這3人都沒有入選集訓名單，但他們很有可能會進入南韓隊最終名單。

2026年經典賽明年3月5日登場，台灣隊與日本隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同組。

柳賢振。（資料照，歐新社）柳賢振。（資料照，歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中