冬盟》劉俊緯再見二壘打 台灣山林終止四連敗

2025/12/03 15:09

台灣山林擊出劉俊緯再見安打，遭隊友歡呼整個球衣遭扯下，上半身都脫光光。（記者李惠洲攝）台灣山林擊出劉俊緯再見安打，遭隊友歡呼整個球衣遭扯下，上半身都脫光光。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣山林今天棒打日職聯隊王牌投手宮國凌空，雖然數度被超前，9局下劉俊緯打出2分打點再見二壘打，6:5擊敗日職聯隊，終止4連敗。

4局上日職聯隊麦谷祐介安打並盜上二壘，2出局後森駿太適時安打先馳得點。

台灣山林4局下展開反攻，首名打者張仁瑋四壞球上壘，陳思仲和林吳晉瑋攻下追平分，終止日職聯隊先發投手宮國凌空的初登板起連續16局無失分，2出局後張士綸安打連得2分，3:1超前。

第5局台灣山林起用翁瑋均中繼，一上場投出觸身球，再被陽柏翔安打，青野拓海轟出3分全壘打，日職聯隊4:3再度領先。

第7局台灣山林率先上場的李勛傑擊出二壘打，張士倫安打攻下追平分，4:4平手。

第8局麦谷祐介再度安打並盜上二壘，2出局後靠著山中稜真安打直闖本壘得分，台灣山林認為麦谷祐介漏踩三壘，提出促請裁決，日籍三壘審田村光宏判麦谷祐介出局，日職聯隊挑戰判決獲得改判，5:4拿回領先。

9局下台灣山林林吳晉瑋選到四壞球，張祐嘉假點真打，擊出二壘打，無人出局攻佔二、三壘，劉俊緯擊出左外野飛球，飛越外野手頭頂，一棒結束比賽。

劉俊緯擊出再見安打獲選MVP。（記者李惠洲攝）劉俊緯擊出再見安打獲選MVP。（記者李惠洲攝）

