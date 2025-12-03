自由電子報
經典賽》吸取上屆教訓不要太拚命 伊藤大海期待對決賈吉：揮棒會起風

2025/12/03 16:19

伊藤大海。（資料照，美聯社）伊藤大海。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿王牌投手伊藤大海在上屆經典賽幫助日本隊奪冠，明年有望再度代表國家出征，伊藤大海今天受訪表示，自己會以平常心來面對經典賽，希望能夠對決美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。

伊藤大海也是2023年經典賽日本隊冠軍成員之一，曾在冠軍賽對戰美國時中繼登板，但卻在日職開季陷入低潮，出賽24場僅拿下7勝10敗，153.1局被敲147支安打，送出134次三振與49次保送，防禦率3.46。

回顧當時的情況，伊藤大海表示，這次會試著不要給自己太大的壓力來準備，那時候真的太拚命了，說實話，並沒有真正看清楚後續會怎麼樣，反而是打完後才突然意識到，接下來還有日職球季要打。基於這段苦澀的經驗，伊藤他坦言，自己依然會為日本隊全力以赴，但同時也會注意不讓自己在球季開始前就燃燒殆盡，調整好狀態。

談到最想對決的打者時，伊藤大海點名了美國隊長賈吉，他說道：「就是賈吉吧，他一揮棒，感覺連投手丘都會有風吹過來，我進入職棒後只遇過一次，就是對上鈴木誠也的時候，那種『要起風了』的感覺，真的有點嚇到我。」

