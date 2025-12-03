自由電子報
MLB》自我實施「禁垃圾話」政策！洋基火球少主盼休季練出全新武器

2025/12/03 16:49

施利特勒。（資料照）施利特勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）在今年季後賽一戰成名，來自麻州沃波爾（Walpole）的他更與家鄉球隊紅襪的球迷結下不少恩怨。休季期間，施利特勒透露他正在自我實施「禁垃圾話」政策，同時也期盼加練新球種。

施利特勒在外卡戰面對世仇紅襪繳出8局12K無失分好投，幫助洋基挺進美聯分區系列賽，而他在賽前、賽後都遭到不少紅襪球迷攻擊，他也毫不客氣在網路上回擊與嘲諷；先前他與賈吉（Aaron Judge）、威廉斯（Devin Williams）去看NBA紐約尼克的比賽，在球迷向他索取簽名時更被拍到說出「F*ck Boston（X你X波士頓）」的畫面。

近日接受紐媒《Daily News》訪問，施利特勒強調自己很尊重波士頓，也明白自己曾說過什麼話，但那些話都是針對那些攻擊他與家人的酸民，「我從沒說過任何紅襪球員的壞話，也沒批評過其他波士頓職業球隊，這和那座城市本身完全無關。」

與此同時，這位自信爆棚的火球少主，正在自我實施禁止使用X的政策，直到美國時間2月11日，也就是投捕報到日前後。「如果我要打嘴砲，我就要確保我能在場上證明自己，但休季做不到。等開季後，我能在場上用表現來支持我的話語，如果有必要講（垃圾話），我不會留情。」

報導指出，施利特勒目前已經開始投球訓練，今年冬天打算再厚實自己的武器庫，加入變速球或指叉球。今年依賴四縫線、卡特球與曲球的他，正在考慮該加練哪顆球路，不過洋基投手教練布雷克（Matt Blake）透露，變速球比較有機會，因為施利特勒去年春訓嘗試投指叉球時，在手腕內旋方面遇到困難。

施利特勒表示，自己今年投出生涯新高149.2局後，目前身體狀況很棒，也希望休季持續增重，因為預計春訓的強度會讓他掉體重。對於自己的菜鳥球季，施利特勒認為還能更好，「我很期待向大家證明，我可以再做到一次，而且希望接下來10年都能維持這樣的表現。」

