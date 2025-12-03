自由電子報
NBA》震驚！快艇「詭異又突然」操作 40歲「控衛之神」保羅遭解約

2025/12/03 16:21

保羅。（資料照）保羅。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季僅打出5勝16敗的快艇，在今天做出震撼操作，根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，準名人堂球星、40歲「控衛之神」保羅（Chris Paul）預計將被解約。

曾12次入選明星隊、11度年度最佳陣容、2006年的年度新秀、並獲NBA75大球星等殊榮的保羅，日前正式宣布本季落幕高掛球鞋，並希望能在生涯最輝煌時期所效力的快艇退休。然而快艇本季僅打出5勝16敗的戰績，保羅至今出賽16場，僅繳出場均2.9分3.3助攻、投籃命中率32.1%的生涯最糟成績單。

如今NBA資深記者海恩斯更爆料，快艇將以一種「詭異又突如其來」方式將保羅送回家，預計雙方將分道揚鑣。此外，保羅也在自己的Instagram限時動態表示：「剛發現自己要被送回家了。」

消息發布不久後，快艇球團也正式聲明：「我們將與保羅分道揚鑣，他將不再隨隊，我們會與他一起商討生涯下一步。Chris是快艇的傳奇球星，擁有歷史性的生涯，有件事想說明白，沒有人將我們表現不佳的責任歸咎於Chris，我們之所以陷入掙扎有很多原因，感謝Chris對於這支球隊帶來的影響力與一切。」

