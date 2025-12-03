網球》台維斯盃2月7日迎戰黎巴嫩！台灣隊世界一級升降賽捍衛主場

台維斯盃台灣男網隊惜敗挪威。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台維斯盃世界一級升降賽事，我國網協確定2月7、8日將在台北市網球中心室內球場進行，預計由台灣隊長盧彥勳領軍，再度徵召曾俊欣等職業好手應戰，希望捍衛主場回報7年前客場落敗之仇。

「很巧，這是我們近來連續第5次擔任地主，希望全隊發揮主場優勢，在球迷面前留下勝利。」網協秘書長王凌華表示，此次台維斯盃舉辦日期，敲定在明年初大滿貫的澳洲公開賽之後，即2月份的第2個週末，由於前 「台灣一哥」盧彥勳退役後執掌兵符成效卓著，不論戰績或影響力都有目共睹，協會希望仍由他來擔任隊長，屆時以曾俊欣、許育修、吳東霖、何承叡等單、雙打排名頂尖的老班底為主，「當然還是要尊重並配合球員職業賽程安排，會持續與這些經驗豐富的國手們連繫溝通。」

台維斯盃為國家對抗的男網團體賽，台灣隊9月甫於世界一級歷經5點大戰惜敗給挪威，無緣世界組總決賽資格戰門票，明年2月又得再打一級升降賽；這也是我國自2024年對決法國、波士尼亞與赫塞哥維納、今年強碰美國、挪威等歐美強敵之後，再度擔任東道主。至於黎巴嫩主力球員應為哈比卜（Hady Habib）、哈桑（Benjamin Hassan）等，ATP世界男單排名都在250左右，2018年台灣作客貝魯特激戰5點吞敗。

