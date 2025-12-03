日職》親自指導台灣青棒球員 有一事讓古林睿煬好驚訝

古林睿煬。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營禮拜一起在新莊棒球場一連舉行4天，教練團成員都是現役或退役球星，包括曾在學生時期參加過NIKE棒球營的古林睿煬、林昱珉和李灝宇，都是首度指導青棒學弟。

另外，曾是NIKE棒球營學員的教練團成員還有鄭宗哲、陳柏毓和郭天信，其他教練包括吉力吉撈．鞏冠、林子偉、胡金龍、林哲瑄、曾子祐和曹竣崵，訓練營總監為來自美質響尾蛇隊的芬斯特（Darren Fenster）擔任。

效力日本火腿的台灣強投古林睿煬，首度在NIKE棒球營擔任教練，他說，「以前我們選手的身材沒有像現在小朋友這麼粗壯，可能做重量訓練的風氣有帶起來，形成現在的結果，這是非常好的事情，這樣才有強壯的身體去保護自己。」

從現役球員化身教練，古林說，藉由這次機會以自身經驗告訴他們，面對困難要如何解決，要怎麼充滿自信，重要的是相信自己有能力去解決問題。

NIKE棒球營自2013年開辦以來，歷屆學員已經有上百人成為職棒選手，古林認為，其實訓練的重點都差不多，主是要教導學員一些基本觀念，不管學生時期到進職棒，教練不斷重複在講，但這是最基本也是最重要的東西。

