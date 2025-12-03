撞球》17歲生日願望成真 高雄小將王姳苓勇奪世青10號球冠軍

王姳苓在決賽險勝美國好手伊絲頓，奪下世青冠軍。（取自大會官網）

〔記者許明禮／台北報導〕來自莊敬高職的17歲小將王姳苓，昨晚在西班牙舉行的2025年世界青少年10號球錦標賽U19歲女子組決賽，以7:5力退去年亞軍美國好手伊絲頓完成甜蜜復仇，也成為林庚醇（2009年）、陳佳樺（2016、18年）、呂翊瑄（2019年）、洪欣妤（2023年）之後，史上第5位在世青賽女子組封后的台灣球員。

去年奪下亞洲花式撞球錦標賽U17青少女組冠軍的王姳苓來自高雄，因為從小家裡開設撞球館，國小三年級就跟隨姐姐王姳媃的腳步，接受「天后殺手」林筱琦的指導，後來國中參加亞青賽時被「大眼妹」周婕妤發掘，力邀她加入已經培養出3名世青冠軍的莊敬高職撞球隊，為了實現自己的夢想成為職業選手，王姳苓也在家人的支持和祝福下，隻身北上念高中，周婕妤盛讚她動作流暢、準度佳，屬於進攻型選手。

王姳苓去年首次參加世青賽就一路殺進4強，最終以1:6不敵當時年僅14歲的天才女將伊絲頓，獲得銅牌。今年再度捲土重來，王姳苓連續擊退美國女將威姆絲、加拿大高蒂耶，進入8強後再以7:3解決法國的恩佛羅伊、7:3力克美國海爾菲莉，和伊絲頓會師決賽。

面對實力堅強的伊絲頓，王姳苓在開局4:1領先下被追至5平，關鍵第11局，伊絲頓4號球跳球後留下機會，王姳苓6:5率先聽牌，不料下一局5號球進攻失誤，伊絲頓接手後一路吃到最後一顆10號球竟出現致命失誤，王姳苓穩穩打進中袋，7:5驚險奪冠。

王姳苓表示，很開心也覺得自己很幸運，感謝在她有壓力時，大家對她的鼓勵，也謝謝教練在她沒信心時，依舊相信她。11月25日剛歡度17歲生日的她說，「我在生日時許下的願望就是拿下世青冠軍，沒想到真的美夢成真!」

王姳苓5戰全勝，首度摘下世青賽金牌。（取自大會官網）

