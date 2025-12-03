日職》最好的投資就是自己！ 400萬赴美訓練大成功 達孝太身價暴漲4倍

達孝太。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿21歲火球男達孝太本季投出生涯代表作，雖然無緣洋聯新人王，但好表現有目共睹，今天與球團達成合約協議，明年年薪將從本季的1050萬日圓，大漲4倍為4200萬日圓。達孝太受訪表示，今年是確實繳出成果的賽季，就這一點來說值得稱讚。

達孝太在2021年選秀會上獲得火腿第1指名，自2022年起職業初登板起全都是先發且拿下7連勝，超越2013年至2014年大谷翔平創下的先發5連勝紀錄，更是日本職棒史上首見紀錄。本季達孝太16場出賽都是先發，107.2局送出94K，防禦率2.09，拿下8勝2敗。

達孝太去年休賽季，他自掏腰包約400萬日圓進行首次美國自主訓練，成果也反映在戰績上，今年休賽季也會再度前往美國Driveline訓練中心練功。達孝太笑說，這真的是一筆很好的投資，一年就回本了，以後還會好好地投資自己。他也說道，自己在DriveLine追求的不只是投球機制，而是變化球的訓練方式，在那邊有很多人會投橫掃球，想向他們請教橫掃球的投法，希望藉此增加自己的「武器庫」。

火腿監督新庄剛志日前曾點名達孝太，擔任開幕系列賽對戰軟銀的第3場先發投手，達孝太說道：「我想前兩戰如果都贏了，就會輪到我上場吧，希望能拿下3連勝，之後從開季一路到最後都保持第一名，並且拿下日本一。」

