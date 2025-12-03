NBA》初登場就展現偉大「神射基因」！小柯瑞獲勇士隊友、主帥盛讚

小柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在第三節狂轟44分，雖然最終無緣擊敗雷霆，但仍讓衛冕軍嚇出一身冷汗。值得一提的是，新同學小柯瑞（Seth Curry）的勇士初登場，替補繳出14分亮眼表現，賽後也獲得隊友和總教練讚賞。

勇士2天前剛簽回一哥柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞，今天馬上迎來金州首秀，替補上陣17分鐘7投6中、三分3投2中，高效貢獻14分2助攻2籃板，雖然不像哥哥那種驚天動地的爆炸式演出，但依舊令總教練柯爾（Steve Kerr）印象深刻。

「他來自籃球史上最偉大的投籃世家，」柯爾毫不意外說道，「他是真正的職業球員，征戰賽場多年，幫助很多球隊贏得比賽。他也時時刻刻保持最佳狀態，更深諳比賽之道，總是能出現在對的位置，鮮少出現失誤，傳球與防守都十分出色與積極，能擁有他真的很棒。」

此役第三節進帳勇士全隊最多9分的斯賓塞（Pat Spencer），更直言這是小柯瑞與生俱來本能，「這流在他的血液裡，他天生就是個射手，就像他老哥一樣。他能在場上任何一個位置出手，我們也都相信他會投進。」

今天是小柯瑞自上賽季、今年美國時間4月11日以來第一場正式的NBA比賽，當時他仍效力過去老柯瑞（Dell Curry）球員生涯待最久的黃蜂。回歸首戰就能有如此穩定的發揮，小柯瑞坦言，投進第一球後也讓他緩解不少壓力，「一切都很熟悉。」

儘管哥哥柯瑞仍將持續缺席勇士接下來的客場之旅，但隊友深知，小柯瑞完全有能力複製哥哥的表現，「他多次榮膺三分球命中率之王，他的加入加上他在場上的火熱狀態，對我們來說意義重大。但我們知道這是他所擅長，也是我們期待的，就是投籃，我們會確保繼續給他出手的機會。」格林（Draymond Green）說道。

