MLB》強烈反對大谷、山本打經典賽 美媒以「道奇球迷」角度發聲

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平日前宣布參戰經典賽，誓言率領日本武士隊力拚2連霸，但山本由伸和佐佐木朗希目前尚未表態。美媒《Dodger Blue》認為，日本三本柱都參賽的話，對道奇來說並不是一件好事。

《Dodger Blue》節目主持人斯皮格（Jeff Spiegel）與主編莫雷諾（Matthew Moreno），對於道奇日本三巨頭參加經典賽持反對意見，斯皮格在自家節目上表示：「我是以道奇球迷的身分在說，這些球員參加WBC，對道奇來說並不是好事，這不只是日本球員的問題，如果你是道奇球迷，只在乎道奇本身，而不去管WBC的娛樂價值，那麼這對道奇來說，沒有任何一件是好事。」

斯皮格認為，佐佐木朗希或許可以藉此累積經驗，但如果是道奇所期望的話，大谷不會參加，山本也不會參加，這些球員全都不會參賽。對老將來說，沒有任何好處可言，他們不需要再成長，也不需要靠這個來訓練，剩下的只有受傷的風險而已，對所有投手來說，這只是在增加手臂的負擔。

斯皮格十分擔心大谷翔平和山本由伸的身體狀況，因為距離明年開幕戰只剩下100天左右，但球隊卻還打算讓他們一開季就投球，以個人的看法而言，應該讓他們至少休息到5月，希望球團內部至少會有「不會過度使用他們吧？」的討論，自己能理解想贏球的心情，但不該因此去承擔讓球員受傷、影響出賽機會的風險。

斯皮格與莫雷諾都認為，對日本來說經典賽的重要性超過世界大賽，雖然經典賽在美國的熱度不像其他國家這麼高，但經典賽的價值正隨著每一屆的賽事持續提升當中。

