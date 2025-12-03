自由電子報
MLB》專家點名道奇肥沃農場極具交易價值！台灣新星柯敬賢也被提及

2025/12/03 18:32

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議將於美國時間下週一展開，大聯盟選秀專家卡利斯（Jim Callis）與梅歐（Jonathan Mayo）撰文點名10支具有足夠潛力新秀進行重磅交易的球隊，其中道奇榜上有名，台灣新星柯敬賢也被提及。

卡利斯與梅歐為這10支球隊建立一套「交易可能性評分（Trade Probability Grade）」，以模仿球探報告的20-80分量尺，來衡量哪支球隊最適合進行交易。這10支球隊當中，水手與大都會獲得65分最高分，道奇、紅人次高60分，釀酒人、藍鳥55分，老虎、紅襪、費城人50分，守護者45分。

道奇農場季中獲得《MLB Pipeline》評價第一名，卡利斯指出，道奇近來在大聯盟取得巨大成功，以至於沒有足夠機會讓那些即將叩關大聯盟的大物新秀發揮，弗里蘭（Alex Freeland，農場第4、百大第45）就已經非常接近大聯盟即戰力。

而在道奇最肥沃的外野方面，更是有多到滿出來的大物，德保拉（Josue De Paula，農場第1、百大第13）與霍普（Zyhir Hope，農場第2、百大第20）是全棒球界最頂尖的外野新秀，昆特羅（Eduardo Quintero，農場第3、百大第34）與西羅塔（Mike Sirota，農場第5、百大第64）也都在百大新秀之中。

卡利斯還提到，農場第8的提布斯（James Tibbs III）是首輪新秀，農場第10的柯敬賢也即將吸引目光，且道奇在弗里蘭之後，還有一大批年輕潛力游擊手，無論是財力或是農場豐厚程度，道奇都具備足夠資源，可以完成幾乎任何他們想要完成的交易。

