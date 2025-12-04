活塞坎寧安對決公鹿字母哥 張景淯先發戰日本社會人 今日賽事預告與轉播

活塞坎寧安對決公鹿字母哥。（資料照合成圖）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有1場轉播，東部龍頭活塞在客場挑戰公鹿，活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）將對決「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），活塞將力拚3連勝。

請繼續往下閱讀...

冬季聯盟方面，台灣海洋將碰上日職聯隊，客隊派出林建宏先發，主場先發為茨木秀俊；另一場為台灣山林對決日本社會人，前者由張景淯掛帥，後者推出秋山凌祐。

NBA

09：00 活塞 VS 公牛

轉播：緯來體育

桌球混團世界盃

10：00 八強循環賽第2輪 中國 VS 南韓

12：00 八強循環賽第2輪 香港 VS 瑞典

17：00 八強循環賽第3輪 中國 VS 法 國

19：00 八強循環賽第3輪 德國 VS 克羅埃西亞

轉播：愛爾達體育2台

冬盟

12：05 台灣海洋 VS 日職聯隊台灣山林

18：05 台灣山林 VS 日本社會人

轉播：DAZN 1

UBA

13：00 臺灣體大 VS 中信學院

15：00 國立體大 VS 中興大學

17：00 義守大學 VS 僑光科大

19：00 虎尾科大 VS 高雄師大

轉播：緯來精采台、愛爾達體育4台

花式滑冰大獎賽

14：30 青年組總決賽 雙人短曲

15：40 青年組總決賽 男子短曲

16：45 青年組總決賽 女子短曲

18：00 總決賽 雙人短曲

19：10 總決賽 男子短曲

20：20 總決賽 冰舞短曲

轉播：愛爾達體育3台

