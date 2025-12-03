體壇》24名打火英雄參戰！全球極限體能鋼鐵大賽下週熱血登場

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025全球極限體能鋼鐵大賽12月13、14日即將在台中市府前廣場舉行，台中市消防局號召轄內消防隊員共襄盛舉，在不影響勤務安排前提下，共有24名打火英雄報名參戰，其中多位曾代表台灣遠赴美國角逐今年第21屆世界警察消防運動會，並在多項取得前3名佳績，可望展現強大體能素質。

台中市消防局在臉書發布影音，用幽默趣味形式呈現同仁透過訓練造就的強健體魄，以因應在火場救難的各種狀況，扛起男同事的四平分隊楊敏加說：「拍攝前夥伴突發奇想，問女孩子能否扛起體重80公斤男生，這對經常要搬運傷患的我們來說問題不大，想不到因此創造出效（笑）果。」

世界警消運動會摘下室內划船2000公尺個人金牌的楊敏加透露，原本就喜歡運動，加入消防隊更積極鍛鍊，就希望證明自己能應付各種狀況，此次她和溪湳分隊陳俊羽搭檔組成混雙隊伍參賽，兩人同聲回應：「平常訓練充足，對比賽中負重項目並不擔心，不過穿插的跑步需要加強，以免扯隊友後腿。」

烏日分隊李熙軍在世界警消運動會囊括個人臥推及健力（66kg組）雙金，此次還推坑自己女友報名全球極限體能鋼鐵大賽的混雙組，「最近稍微幫她加強訓練單腿蹲和拉雪橇的動作，到時候比賽做好最壞打算，就是自己一個人扛完全程，未來有機會也想挑戰菁英組，不過得先去CrossFit專業健身房鍛鍊一下。」

李熙軍在世界警消運動會囊括個人臥推及健力雙金。（大會提供）

