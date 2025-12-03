自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

體壇》24名打火英雄參戰！全球極限體能鋼鐵大賽下週熱血登場

2025/12/03 18:23

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025全球極限體能鋼鐵大賽12月13、14日即將在台中市府前廣場舉行，台中市消防局號召轄內消防隊員共襄盛舉，在不影響勤務安排前提下，共有24名打火英雄報名參戰，其中多位曾代表台灣遠赴美國角逐今年第21屆世界警察消防運動會，並在多項取得前3名佳績，可望展現強大體能素質。

台中市消防局在臉書發布影音，用幽默趣味形式呈現同仁透過訓練造就的強健體魄，以因應在火場救難的各種狀況，扛起男同事的四平分隊楊敏加說：「拍攝前夥伴突發奇想，問女孩子能否扛起體重80公斤男生，這對經常要搬運傷患的我們來說問題不大，想不到因此創造出效（笑）果。」

世界警消運動會摘下室內划船2000公尺個人金牌的楊敏加透露，原本就喜歡運動，加入消防隊更積極鍛鍊，就希望證明自己能應付各種狀況，此次她和溪湳分隊陳俊羽搭檔組成混雙隊伍參賽，兩人同聲回應：「平常訓練充足，對比賽中負重項目並不擔心，不過穿插的跑步需要加強，以免扯隊友後腿。」

烏日分隊李熙軍在世界警消運動會囊括個人臥推及健力（66kg組）雙金，此次還推坑自己女友報名全球極限體能鋼鐵大賽的混雙組，「最近稍微幫她加強訓練單腿蹲和拉雪橇的動作，到時候比賽做好最壞打算，就是自己一個人扛完全程，未來有機會也想挑戰菁英組，不過得先去CrossFit專業健身房鍛鍊一下。」

李熙軍在世界警消運動會囊括個人臥推及健力雙金。（大會提供）李熙軍在世界警消運動會囊括個人臥推及健力雙金。（大會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中