TPBL》高國豪找回身手卻再陷場外風波 張樹人出面說明狀況

2025/12/03 18:29

張樹人。（記者陳志曲攝）張樹人。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新竹攻城獅當家球星高國豪近日再陷風波，總經理張樹人今出面說明狀況，表示球隊的士氣與高國豪本人都沒有受到太多影響，球隊會全面配合司法調查與聯盟後續處置。

高國豪本季迎來合約年找回身手，至今出賽7場，場均貢獻15分、2.7助攻，是攻城獅以4勝3負站上聯盟第2的關鍵人物之一，但他去年6月爆發「私約兄嫂」風波後，近日又被爆料與兩位哥哥去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手互告傷害，因私人事務與親兄弟對簿公堂，預定12月10日宣判，昨遭聯盟禁賽處置。

張樹人今賽前受訪指出，去年事件發生後，高國豪就有向球隊報告，「我們當然也都希望能和解，畢竟這就是家務事，是兄弟之間的爭執，希望能和解落幕，很遺憾沒能如我們預期的方式發展。」

張樹人表示，昨天賽前練習時有向全隊說明狀況，球隊的士氣與訓練狀況都沒有受到影響，由於是去年發生的事情，高國豪本人也沒有受到太多影響，「只是這件事情沒有如我們預期以比較好的方式畫下句點，現在我們就是遵守聯盟的規定，但他的訓練狀況都沒有受到太多影響，也沒有因此停下來。」

張樹人提到，雖然判決結果尚未出爐，但聯盟的規章就是規定只要涉及刑事案件就停賽，接下來就是等待司法調查的結果，也會尊重後續聯盟紀律委員會的處置。

上季攻城獅敬陪末座，本季戰績回升，不過卻接連爆發朱雲豪違反隊規、高國豪捲入私人事件鬧上法院等風波，對於球隊的紀律問題，張樹人表示，有些事情不是這一季才發生，「有些事情是球員的小習慣，習慣需要時間累積，但這個休賽季大家都很努力。」

張樹人提到，總教練威森昨天賽前也向球隊喊話，表示自己並不擔心高國豪缺陣，相信其他球員會適時挺身而出，「像是（盧）冠軒、（劉）丞勳，大家都可以得到更多上場時間，相信大家會繼續保持我們的團隊球風。」

