自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》領航猿一哥盧峻翔該旅外？陳信安認為要先釐清目的

2025/12/03 19:01

盧峻翔。（資料照，記者林正堃攝）盧峻翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿一哥盧峻翔在世界盃亞洲區資格賽表現不俗，近年接受東亞超級聯賽等國際賽事洗禮後，進步有目共睹，對於盧峻翔是否該旅外挑戰更高層級的聯盟，副領隊陳信安以過來人身份給予建議。

28歲的盧峻翔在PLG完成年度MVP二連霸，上季帶領桃園領航猿捧起隊史首冠，在東超也勇奪亞軍，本次入選國家隊，首戰繳出本土最高14分、8籃板，出現5次失誤，主場面對日本斬獲全隊最高19分，還有2次抄截，失誤也下修到2次。

對於盧峻翔在國際賽的表現，陳信安表示，看到盧峻翔付出得到成果很開心，至於這位當家球星是否該旅外發展，陳信安認為，重點是旅外的目的，有些球員可能是以賺錢為目的，或者想讓自己更進步，「我那時候旅外也是希望看到更多優秀選手，的確看到很多國內沒有看到的選手。」

陳信安指出，自己對於盧峻翔是否該旅外沒有答案，但會鼓勵盧峻翔持續挑戰自己，現在的東超、國際賽都是很好的磨練機會，旅外也不一定要長期，可以到美國參加短期的聯賽，「我覺得夏季聯盟強度也很高，會遇到很多沒遇過的優秀選手，去外面看更寬闊的世界、更優秀的選手後，回來後會更激勵自己進步。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中