PLG》領航猿一哥盧峻翔該旅外？陳信安認為要先釐清目的

盧峻翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿一哥盧峻翔在世界盃亞洲區資格賽表現不俗，近年接受東亞超級聯賽等國際賽事洗禮後，進步有目共睹，對於盧峻翔是否該旅外挑戰更高層級的聯盟，副領隊陳信安以過來人身份給予建議。

28歲的盧峻翔在PLG完成年度MVP二連霸，上季帶領桃園領航猿捧起隊史首冠，在東超也勇奪亞軍，本次入選國家隊，首戰繳出本土最高14分、8籃板，出現5次失誤，主場面對日本斬獲全隊最高19分，還有2次抄截，失誤也下修到2次。

對於盧峻翔在國際賽的表現，陳信安表示，看到盧峻翔付出得到成果很開心，至於這位當家球星是否該旅外發展，陳信安認為，重點是旅外的目的，有些球員可能是以賺錢為目的，或者想讓自己更進步，「我那時候旅外也是希望看到更多優秀選手，的確看到很多國內沒有看到的選手。」

陳信安指出，自己對於盧峻翔是否該旅外沒有答案，但會鼓勵盧峻翔持續挑戰自己，現在的東超、國際賽都是很好的磨練機會，旅外也不一定要長期，可以到美國參加短期的聯賽，「我覺得夏季聯盟強度也很高，會遇到很多沒遇過的優秀選手，去外面看更寬闊的世界、更優秀的選手後，回來後會更激勵自己進步。」

