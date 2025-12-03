自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》爆洋基有望換來塞揚強投！前大聯盟總管：想想看簽下塔克後...

2025/12/03 19:41

阿爾坎塔拉。（資料照）阿爾坎塔拉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季除了全力簽回貝林傑（Cody Bellinger），或是爭取自由市場最大咖打者塔克（Kyle Tucker）以外，先發輪值也是亟需補強一環。根據美媒爆料，洋基有望交易來馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

前大聯盟總管、權威體育媒體《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）近日在《MLB Network Radio on SiriusXM》節目中爆料：「我認為阿爾坎塔拉很有可能會被交易到洋基，我知道他們已經進行了很多討論。」

鮑登表示：「我認為如果洋基決定放棄瓊斯（Spencer Jones），想想看，他們可以在自由市場簽下塔克，然後再用瓊斯交易來阿爾坎塔拉。現在一支去年拿94勝的球隊，又補進塔克和阿爾坎塔拉，這對他們來說將是一個改變比賽格局的關鍵。」

阿爾坎塔拉本季從TJ手術中恢復，表現遠不及2022年奪下國聯塞揚獎的身手，31場先發累積11勝12敗，174.2局被敲165安失104分責失，送出142次三振與57次保送，防禦率5.36，投手獨立防禦率（FIP）4.28，ERA+為82。

塔克。（資料照）塔克。（資料照）

