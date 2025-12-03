自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

籃球》PLG宣布最快下季改打40分鐘 TPBL：考量整體發展不會倉促上路

2025/12/03 20:38

TPBL聯盟副秘書長程柏仁。（記者陳志曲攝）TPBL聯盟副秘書長程柏仁。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG今宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，至於TPBL是否也會進行變革，副秘書長程柏仁表示，球團一直都有針對此議題進行討論，但規則改變需要有配套措施，聯盟不會倉促上路。

PLG本季邁入第6個球季，聯盟本季已先將4名洋將改為3名洋將，也配合國家隊賽程全面停賽，聯盟今再宣布除吹判尺度與國際賽接軌，希望能避免「摸毛哨」，也表示最快第7季就會改成單節10分鐘制度。

台灣另一職籃聯盟TPBL今在和平籃球館重燃戰火，對於TPBL是否也要改為單節10分鐘，程柏仁表示，聯盟從休賽季時期就有討論，但聯盟考量整體發展，不想要倉促上路，畢竟茲事體大。

程柏仁指出，比賽改為40分鐘需要很多配套措施，包括場次、洋將的節次與人次，「每件事都是一環跟著一環，我們一定會一次全部討論完才上路，但聯盟絕對支持所有對聯盟好的方案。」

對於7支球團何時能達成共識，程柏仁回應，目前不會設下時間點，「聯盟不會因為時間點就將就、倉促上路，然後打了才發現有問題，一定會達成共識，準備好所有配套措施才實行。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中