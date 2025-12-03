籃球》PLG宣布最快下季改打40分鐘 TPBL：考量整體發展不會倉促上路

TPBL聯盟副秘書長程柏仁。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG今宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，至於TPBL是否也會進行變革，副秘書長程柏仁表示，球團一直都有針對此議題進行討論，但規則改變需要有配套措施，聯盟不會倉促上路。

PLG本季邁入第6個球季，聯盟本季已先將4名洋將改為3名洋將，也配合國家隊賽程全面停賽，聯盟今再宣布除吹判尺度與國際賽接軌，希望能避免「摸毛哨」，也表示最快第7季就會改成單節10分鐘制度。

台灣另一職籃聯盟TPBL今在和平籃球館重燃戰火，對於TPBL是否也要改為單節10分鐘，程柏仁表示，聯盟從休賽季時期就有討論，但聯盟考量整體發展，不想要倉促上路，畢竟茲事體大。

程柏仁指出，比賽改為40分鐘需要很多配套措施，包括場次、洋將的節次與人次，「每件事都是一環跟著一環，我們一定會一次全部討論完才上路，但聯盟絕對支持所有對聯盟好的方案。」

對於7支球團何時能達成共識，程柏仁回應，目前不會設下時間點，「聯盟不會因為時間點就將就、倉促上路，然後打了才發現有問題，一定會達成共識，準備好所有配套措施才實行。」

