體育 棒球 中職

冬盟》開局4分奠定勝基 台灣海洋力克日本社會人

2025/12/03 21:00

陳品宏。（記者李惠洲攝）陳品宏。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣海洋一開賽就打出4分大局，牛棚力扛7局只失1分，4:3力克戰績排名第1的日本社會人。

台灣海洋先發投手陳品宏1局上還沒有進入狀況，一上場投出四壞球，被三野原愛望三壘打和野村工內野安打各攻下1分，日本社會人2:0領先。

1局下台灣海洋加倍奉還，開路先鋒田子杰擊出二壘打，日本社會人投出2次四壞球形成滿壘，林威漢二壘打連得2分，追平比數，高捷安打和林莛淯高飛犧牲打各得1分，4:2超前。

陳品宏第2局回穩，第3局牛棚接手，邱立璿、陳正毅、李斯特和李欣穎各投1局、李承鴻2局無失分，李承鴻拿下勝投。

第9局台灣海洋換上韋宏亮，被首名打者柴崎聖人轟出全壘打，仍拿下救援成功。

林威漢二壘安打帶2分打點。（記者李惠洲攝）林威漢二壘安打帶2分打點。（記者李惠洲攝）

曾昱磬回本壘得分。（記者李惠洲攝）曾昱磬回本壘得分。（記者李惠洲攝）

高捷一壘安打 1分打點。（記者李惠洲攝）高捷一壘安打 1分打點。（記者李惠洲攝）

王念好回本壘得分。（記者李惠洲攝）王念好回本壘得分。（記者李惠洲攝）

林莛淯高飛犧牲飛球出局，帶1分打點。（記者李惠洲攝）林莛淯高飛犧牲飛球出局，帶1分打點。（記者李惠洲攝）

邱立璿。（記者李惠洲攝）邱立璿。（記者李惠洲攝）

三野原愛望擊出右外野平飛球，三壘安打，1分打點。（記者李惠洲攝）三野原愛望擊出右外野平飛球，三壘安打，1分打點。（記者李惠洲攝）

野村工內野安打1分打點。（記者李惠洲攝）野村工內野安打1分打點。（記者李惠洲攝）

