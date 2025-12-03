自由電子報
網球》大滿貫年度五大經典對決 年輕球王艾卡拉茲就包辦兩場

2025/12/03 21:13

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末，《ATP Tour.com》精選2025年五場扣人心弦的「最佳大滿貫賽事」，其中西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）就入選兩役，對手分別是「三巨頭」最後一人的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），以及同被譽為「新世代雙雄」的義大利宿敵辛納（Jannik Sinner）。

今年度四大滿貫賽事中，球迷們欣賞無數場精彩絕倫的對抗，其中6月法國公開賽史上最漫長的男單決戰堪稱史詩級。艾卡拉茲與辛納在紅土激戰5小時29分鐘，無路可退第4盤頂住3：5、0：40的絕對落後壓力，拚出韌性與頑強鬥志連續化解3個賽末點，年僅22歲的他不但力保生機，最終更以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、7：6（10：2）戲劇性逆轉勝，榮膺公開年代第3位搶救冠軍點掄元的傳奇球星，並完成巴黎羅蘭加洛斯二連霸，展現絕佳體能與超強心臟的艾卡拉茲，賽後王者宣言也相當經典：「我認為真正的冠軍是在面對壓力和各種情況時，能以最佳方式應對。」

至於年初元月澳洲公開賽男單8強熱戰，寶刀未老的喬科維奇克服左大腿傷勢，歷經3小時37分鐘的4盤激戰，終以4：6、6：4、6：3、6：4扳倒年輕16歲的艾卡拉茲，創紀錄地晉級職業生涯第50場大滿貫準決賽，但當時37歲的喬科維奇也付出慘痛代價，身心俱疲下面對德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev）只撐過首盤搶7就退賽，無緣在最拿手的南半球大滿貫改寫24冠紀錄。

