TPBL》戰神救世主！得分王洛夫頓末節挺身而出 率隊逆轉攻城獅終止2連敗

臺北台新戰神洛夫頓（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL今在和平籃球館重燃戰火，台北台新戰神今在主場克服最多18分落後，靠威力斯拿下全隊最高29分，洛夫頓末節關鍵時刻連拿7分，以100：98終止近期2連敗。

攻城獅一哥高國豪今因場外風波遭聯盟停賽，總經理張樹人賽前就點名其他球員必須挺身而出，狀元劉丞勳今開賽就連拿7分，率隊拉出一波18：6攻勢，戰神靠從國家隊回歸的前狀元雷蒙恩追分，在首節結束追到24：28。

請繼續往下閱讀...

攻城獅次節靠德魯頻頻得手，以及盧冠軒和克雷格輪流在外線開火，打完上半場握有55：47優勢，德魯攻下全場最高17分，劉丞勳也有12分進帳，戰神威力斯與雷蒙恩9分並列全隊最佳。

攻城獅易籃後持續維持優勢，一度將領先擴大至18分，帶著76：66領先進入決勝節，戰神末節甦醒，威力斯與丁聖儒率隊展開反撲，拉出一波19：3的猛烈攻勢反超，雙方拉鋸之際，攻城獅狀況連連，除提傑犯滿畢業，劉丞勳也因傷退場。

攻城獅雖靠盧冠軒、克雷格得手在倒數2分鐘再取得94：91超前，洛夫頓此時跳出來，一人連拿7分，包括最後20秒的後撤步三分彈，讓和平籃球館陷入沸騰，戰神終場就以2分差完成逆轉勝。

威力斯攻下戰神全隊最高29分、15籃板，洛夫頓24分、7籃板，基德14分、7籃板，丁聖儒10分、3助攻、3抄截。攻城獅方面，德魯34分、13籃板，劉丞勳14分，提傑11分、9籃板。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法