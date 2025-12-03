自由電子報
TPBL》73秒內連拿7分超狂演出！「戰神的戰神」洛夫頓：我就是想贏

2025/12/03 22:24

臺北台新戰神洛夫頓（中）倒數階段飆分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神洛夫頓（中）倒數階段飆分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL今在和平籃球館重燃戰火，台北台新戰神今在主場克服最多18分落後，靠威力斯拿下全隊最高29分，洛夫頓末節關鍵時刻連拿7分，以100：98終止近期2連敗。

洛夫頓今24分有16分集中在下半場，末節關鍵時刻連拿7分，包括最後20秒的後撤步三分彈，他表示，並不太在意個人的表現，下半場打得更團隊，才是贏球的關鍵。

對於自己在末節73秒內連拿7分，幫助戰神成功捍衛主場，印象中生涯是否曾有過如此表現，洛夫頓表示，自己並不記得，「我其實有時候都不記得我在場上做了什麼，因為我就是想幫球隊拿下勝利，但這可能是我有記憶以來生涯最棒的73秒。」

丁聖儒今拿下10分是本土最佳，末節也貢獻6分、2抄截，他表示，上半場落後是因為防守交代不夠清楚，這也是球隊本季至今的問題，「下半場剛開始也沒有做得很好，第三節後段大家開始慢慢找到彼此溝通的節奏，防守端做得更好，我們如果要成為更好的球隊，就應該要繼續保持。」

戰神總教練許皓程指出，團隊此役展現韌性與企圖心，「我們開賽遇到亂流，但大家展現不放棄的精神，重新調整心態，遵守教練的計畫，我為團隊感到驕傲。」

