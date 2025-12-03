自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》狀元劉丞勳繳生涯新高 主帥：他投入大量時間訓練

2025/12/03 22:46

新竹御嵿攻城獅劉丞勳受傷退場。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅劉丞勳受傷退場。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新竹攻城獅今浪費18分領先，在客場遭台北台新戰神以100：98逆轉，狀元劉丞勳攻下本土最高14分，但因傷提前退場，他表示傷勢目前無大礙，自己今天的表現還有進步空間。

攻城獅一哥高國豪今因場外風波無法出賽，狀元劉丞勳先發上陣，開賽就連拿7分，助隊拉出18：6攻勢，今拿下14分寫下生涯最佳表現，但12分集中在上半場，末節更因傷提前退場。

劉丞勳賽後對於右腳踝傷勢表示，「當下比較痛，但現在還可以，以防萬一會再進行檢查。」至於繳出生涯新高，他感謝教練團與隊友，「隊友願意分球給我，我才能有這樣的表現。」

攻城獅主帥威森表示，今天賦予劉丞勳看防洛夫頓重任，為他的表現感到驕傲，「他才剛來到這個聯盟，對所有事情都還在學習，他樂意接受所有挑戰，且他在私底下投入大量時間訓練，這是我對他更滿意的地方。」

對於看防洛夫頓，劉丞勳表示，自己就是跟著教練與影片分析師的指示執行，「沒有守得特別好，還是有犯一些錯誤，讓他有滿輕鬆切入的機會，這也是很好的成長經驗，生涯還很長，這些都是成長的經驗。」

新竹御嵿攻城獅劉丞勳（中）運球突破。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅劉丞勳（中）運球突破。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅劉丞勳（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅劉丞勳（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅總教練威森。（記者陳志曲攝）新竹御嵿攻城獅總教練威森。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中