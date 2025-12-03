TPBL》狀元劉丞勳繳生涯新高 主帥：他投入大量時間訓練

新竹御嵿攻城獅劉丞勳受傷退場。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新竹攻城獅今浪費18分領先，在客場遭台北台新戰神以100：98逆轉，狀元劉丞勳攻下本土最高14分，但因傷提前退場，他表示傷勢目前無大礙，自己今天的表現還有進步空間。

攻城獅一哥高國豪今因場外風波無法出賽，狀元劉丞勳先發上陣，開賽就連拿7分，助隊拉出18：6攻勢，今拿下14分寫下生涯最佳表現，但12分集中在上半場，末節更因傷提前退場。

請繼續往下閱讀...

劉丞勳賽後對於右腳踝傷勢表示，「當下比較痛，但現在還可以，以防萬一會再進行檢查。」至於繳出生涯新高，他感謝教練團與隊友，「隊友願意分球給我，我才能有這樣的表現。」

攻城獅主帥威森表示，今天賦予劉丞勳看防洛夫頓重任，為他的表現感到驕傲，「他才剛來到這個聯盟，對所有事情都還在學習，他樂意接受所有挑戰，且他在私底下投入大量時間訓練，這是我對他更滿意的地方。」

對於看防洛夫頓，劉丞勳表示，自己就是跟著教練與影片分析師的指示執行，「沒有守得特別好，還是有犯一些錯誤，讓他有滿輕鬆切入的機會，這也是很好的成長經驗，生涯還很長，這些都是成長的經驗。」

新竹御嵿攻城獅劉丞勳（中）運球突破。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅劉丞勳（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新竹御嵿攻城獅總教練威森。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法