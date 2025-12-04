經典賽》前兄弟洋投之子入選巴西隊初步名單！17歲最速可飆到98英哩

康崔拉斯與17歲兒子喬瑟夫。（取自Francys Romero X）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）報導，前大聯盟明星右投康崔拉斯（José Contreras）之子喬瑟夫．康崔拉斯（Joseph Contreras），將入選巴西隊的初步名單。

根據《Perfect Game》（PG）球探報告，17歲的喬瑟夫是一名右投手，身高6呎4吋（約194公分）、體重195磅（約88公斤），其手腳修長、具有出色運動體格，身體素質極具培養潛力，投球則是採高四分之三投法，出手有著很大的下壓角度，最快球速可達98英哩，直球均速則維持穩定在95英哩，也能製造大量軟弱滾地球；另外還有著變化幅度較小的滑球，也曾投過叉指變速球。另外，康崔拉斯也入選今年的Perfect Game All-American Classic賽事。

喬瑟夫的父親正是有著11年大聯盟資歷的古巴右投康崔拉斯，曾效力洋基、白襪、洛磯、費城人與海盜的他，曾入選過1屆明星賽，曾在2005年與白襪奪下世界大賽冠軍。康崔拉斯也曾在2015年短暫加盟中華職棒，並效力中信兄弟，留下7場先發、4勝1敗、防禦率3.45的成績單，之後也曾轉任兄弟客座投手教練一職。

根據大聯盟古巴記者羅梅洛指出，喬瑟夫的母親出生自巴西，也讓他具有代表巴西參加經典賽的資格，而不少球探也認為，喬瑟夫有望在2026年選秀會首輪中選。

巴西在今年的經典賽資格賽擊敗德國闖進會內賽，明年將與美國、墨西哥、義大利與英國被分在B組。

康崔拉斯。（資料照，記者羅沛德攝）

