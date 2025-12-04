自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》前兄弟洋投之子入選巴西隊初步名單！17歲最速可飆到98英哩

2025/12/04 06:58

康崔拉斯與17歲兒子喬瑟夫。（取自Francys Romero X）康崔拉斯與17歲兒子喬瑟夫。（取自Francys Romero X）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）報導，前大聯盟明星右投康崔拉斯（José Contreras）之子喬瑟夫．康崔拉斯（Joseph Contreras），將入選巴西隊的初步名單。

根據《Perfect Game》（PG）球探報告，17歲的喬瑟夫是一名右投手，身高6呎4吋（約194公分）、體重195磅（約88公斤），其手腳修長、具有出色運動體格，身體素質極具培養潛力，投球則是採高四分之三投法，出手有著很大的下壓角度，最快球速可達98英哩，直球均速則維持穩定在95英哩，也能製造大量軟弱滾地球；另外還有著變化幅度較小的滑球，也曾投過叉指變速球。另外，康崔拉斯也入選今年的Perfect Game All-American Classic賽事。

喬瑟夫的父親正是有著11年大聯盟資歷的古巴右投康崔拉斯，曾效力洋基、白襪、洛磯、費城人與海盜的他，曾入選過1屆明星賽，曾在2005年與白襪奪下世界大賽冠軍。康崔拉斯也曾在2015年短暫加盟中華職棒，並效力中信兄弟，留下7場先發、4勝1敗、防禦率3.45的成績單，之後也曾轉任兄弟客座投手教練一職。

根據大聯盟古巴記者羅梅洛指出，喬瑟夫的母親出生自巴西，也讓他具有代表巴西參加經典賽的資格，而不少球探也認為，喬瑟夫有望在2026年選秀會首輪中選。

巴西在今年的經典賽資格賽擊敗德國闖進會內賽，明年將與美國、墨西哥、義大利與英國被分在B組。

康崔拉斯。（資料照，記者羅沛德攝）康崔拉斯。（資料照，記者羅沛德攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中