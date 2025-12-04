TPBL》比賽從48分鐘改為40分鐘？雲豹總教練羅德爾不認為有改變的必要

桃園雲豹主帥羅德爾。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG昨拋出震撼彈，宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，希望能與國際賽接軌，TPBL球團則尚未達成共識，表示需要周全配套措施，不會倉促上路，桃園雲豹新任總教練羅德爾擁有豐富執教經歷，他認為，台灣職籃並不需要改為40分鐘的賽制。

56歲的羅德爾過往曾執教德國甲級籃球聯賽多年，先後擔任過德國、埃及國家男籃總教練，2015年光州世大運曾率領德國男籃拿下銀牌殊榮，並在2020年東京奧運幫助德國男籃闖進8強，歷練相當完整，本季一上任就帶領雲豹打出驚奇，目前以8勝1敗暫居聯盟龍頭。

對於48分鐘與40分鐘的比賽差別，羅德爾坦言，這是自己首度在採用48分鐘賽制的聯盟執教，花了一點時間適應，但48分鐘的比賽讓板凳球員有更多空間發揮，甚至能夠改變比賽節奏，「12分鐘的比賽在落後下有更多時間追分，但領先時也因為對手更有機會逆轉，必須保持高度專注。」

若PLG下季實施40分鐘制度，全世界將只剩NBA、TPBL以及菲律賓PBA採用48分鐘制，對於台灣職籃是否該改為單節10分鐘，羅德爾認為沒有必要，「我覺得這就是台灣特別的地方，可以讓本土球員有更多上場機會，我不認為有改變的必要。」

