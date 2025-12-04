自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾與Kobe和歐尼爾聯手　湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025/12/04 02:36

〔中央社〕體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。

ESPN與路透社報導，坎貝爾的母校克勒姆森大學（Clemson University）今天宣布他於昨天過世的消息，但未說明死因。

坎貝爾身高約6呎11吋，司職中鋒/大前鋒，是克勒姆森大學籃球校史得分王，在1990年NBA選秀中第1輪第27順位被湖人選中。

他於1990至1999年球季為湖人效力，曾與年輕時的已故球星布萊恩（Kobe Bryant）、前球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等球員並肩作戰。

坎貝爾離開湖人後，曾為夏洛特黃蜂（期間改名為紐奧良黃蜂）、西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）、底特律活塞及紐澤西籃網等球隊效力。

坎貝爾於2003至2005年球季在活塞打球，於2004年NBA冠軍賽對上前東家湖人，與當時的「活塞五虎」聯手擊敗「OK連線」布萊恩與歐尼爾，奪下當年總冠軍。

對於坎貝爾的死訊，湖人退役球星魔術強森（Magic Johnson）及史考特（Byron Scott）等人已表達哀悼之意。（編譯：陳正健）1141204

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中