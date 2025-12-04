曾與Kobe和歐尼爾聯手　湖人前中鋒坎貝爾逝世

〔中央社〕體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。

ESPN與路透社報導，坎貝爾的母校克勒姆森大學（Clemson University）今天宣布他於昨天過世的消息，但未說明死因。

請繼續往下閱讀...

坎貝爾身高約6呎11吋，司職中鋒/大前鋒，是克勒姆森大學籃球校史得分王，在1990年NBA選秀中第1輪第27順位被湖人選中。

他於1990至1999年球季為湖人效力，曾與年輕時的已故球星布萊恩（Kobe Bryant）、前球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等球員並肩作戰。

坎貝爾離開湖人後，曾為夏洛特黃蜂（期間改名為紐奧良黃蜂）、西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）、底特律活塞及紐澤西籃網等球隊效力。

坎貝爾於2003至2005年球季在活塞打球，於2004年NBA冠軍賽對上前東家湖人，與當時的「活塞五虎」聯手擊敗「OK連線」布萊恩與歐尼爾，奪下當年總冠軍。

對於坎貝爾的死訊，湖人退役球星魔術強森（Magic Johnson）及史考特（Byron Scott）等人已表達哀悼之意。（編譯：陳正健）1141204

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法