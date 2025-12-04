自由電子報
NBA

NBA》不忍了！公鹿「字母哥」想爭冠、出走密爾瓦基倒數計時

2025/12/04 07:22

「字母哥」亞德托昆波可能在本季出走密爾瓦基。（資料照）「字母哥」亞德托昆波可能在本季出走密爾瓦基。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕在今年5月時，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）被爆出生涯首次以開放態度思考是否離開公鹿，儘管公鹿休賽季進行不少補強，但今天仍爆出他跟經紀人與公鹿正在討論未來是否續留或轉隊的消息，預計在數個禮拜後會有結果。

消息人士向《ESPN》透露，討論的結果將會決定字母哥是否會在2月的交易截止日前被交易，本季開打前，字母哥認同總管與教練的奪冠願景，但他計畫觀察公鹿本賽季前25場左右的表現，再決定是否長留。

公鹿隊開季戰績9勝13敗，近9場輸了8場，在東部排名第11名，有多個消息源指出，持續的敗仗令字母哥及全隊上下感到沮喪。一位知情人士直言，除非公鹿隊出現戲劇性轉變，否則他離隊的徵兆已非常明顯。

休賽期間，字母哥曾對轉戰紐約尼克隊持開放態度，尼克隊在8月曾擁有多週獨家談判窗口，但倘公鹿啟動交易，預計將有多支球隊爭奪這位9屆全明星。

在賽季前的訓練營中，字母哥承認轉隊的誘惑，並強調他渴望爭奪總冠軍，儘管他曾承諾忠於密爾瓦基，但也表示「改變心意是很人性的」，給自己留下了轉圜空間。公鹿隊曾認為一個強勢的賽季能平息交易傳聞，他們也曾以4勝1敗開局，然而，公鹿未能維持競爭水準，尤其是在字母哥缺陣時表現更是艱難。

上個月字母哥因腹股溝傷勢缺席4場比賽，公鹿隊苦吞0勝4敗，在他缺陣的比賽中公鹿戰績為1勝5敗。即使他歸隊，公鹿隊在週三晚前仍是1勝2敗，包括輸給了戰績只有2勝16敗的巫師。當字母哥在場上時，公鹿每100回合得分為126.9分，但他不在場時則降至107.7分，位居聯盟倒數第三。本週將滿31歲的字母哥目前平均每場繳出30.6分、10.7個籃板和6.4次助攻，投籃命中率為64%。

