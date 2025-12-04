MLB》橫濱洋投凱伊以3.7億約加盟白襪 不續留報價更好的日職

凱伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近兩年效力日職橫濱DeNA的左手洋投凱伊（Anthony Kay），先前傳出日職軟銀鷹想網羅。不過根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，凱伊將以2年1200萬美元（約新台幣3.7億元）合約加盟白襪，這是他自2023年後再度重返大聯盟賽場。

凱伊與白襪的2年合約中，每年薪水為500萬美元，外加2028年1000萬美元的球隊選項，買斷金為200萬美元。此外，凱伊還有150萬美元的激勵獎金。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）發文指出，凱伊在日本收到更好的報價，但他選擇回來美職。

白襪隊希望能複製在2024年以2年1500萬美元約簽下韓職MVP右投費德（Erick Fedde）的成功經驗。

現年30歲的凱伊過去在大聯盟5個賽季效力過藍鳥、小熊和大都會，合季出賽44場，累積4勝2敗、平均防禦率5.59。凱伊在2024年轉戰日職橫濱DeNA，該年幫助橫濱隊奪得「日本一」。

凱伊今年先發24場，有1場完投完封，交出9勝6敗、防禦率1.74，共投155局賞130次三振，被打擊率僅2成01，每局被上壘率（WHIP）為0.98。帕桑提到，凱伊擁有95英哩的速球，外加切球、改良後的變速球。

2024年賽季狂吞121敗的白襪隊，今年賽季用了18名先發投手，整季戰績為60勝102敗。凱伊將加入右投史密斯（Shane Smith）、馬丁（Davis Martin）、柏克（Sean Burke）的先發輪值陣容。

