自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》橫濱洋投凱伊以3.7億約加盟白襪 不續留報價更好的日職

2025/12/04 07:34

凱伊。（資料照，美聯社）凱伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近兩年效力日職橫濱DeNA的左手洋投凱伊（Anthony Kay），先前傳出日職軟銀鷹想網羅。不過根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，凱伊將以2年1200萬美元（約新台幣3.7億元）合約加盟白襪，這是他自2023年後再度重返大聯盟賽場。

凱伊與白襪的2年合約中，每年薪水為500萬美元，外加2028年1000萬美元的球隊選項，買斷金為200萬美元。此外，凱伊還有150萬美元的激勵獎金。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）發文指出，凱伊在日本收到更好的報價，但他選擇回來美職。

白襪隊希望能複製在2024年以2年1500萬美元約簽下韓職MVP右投費德（Erick Fedde）的成功經驗。

現年30歲的凱伊過去在大聯盟5個賽季效力過藍鳥、小熊和大都會，合季出賽44場，累積4勝2敗、平均防禦率5.59。凱伊在2024年轉戰日職橫濱DeNA，該年幫助橫濱隊奪得「日本一」。

凱伊今年先發24場，有1場完投完封，交出9勝6敗、防禦率1.74，共投155局賞130次三振，被打擊率僅2成01，每局被上壘率（WHIP）為0.98。帕桑提到，凱伊擁有95英哩的速球，外加切球、改良後的變速球。

2024年賽季狂吞121敗的白襪隊，今年賽季用了18名先發投手，整季戰績為60勝102敗。凱伊將加入右投史密斯（Shane Smith）、馬丁（Davis Martin）、柏克（Sean Burke）的先發輪值陣容。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中