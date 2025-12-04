NBA》突宣布「控球之神」保羅離隊 快艇總管坦言雙方深談3小時

保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季只打出5勝16敗的洛杉磯快艇，昨天突然宣布將與40歲「控衛之神」保羅（Chris Paul）分道揚鑣。快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）今天透過視訊受訪僅說，「有些球隊事務，我必須要留在球隊內部，但這並不是因為某件事或某次會面就決定，只是雙方已經不再合適。」

保羅在NBA賽場打滾21個賽季，生涯12度入選明星賽，生涯累積12552次助攻排史上第二。他在休賽季以1年360萬美元合約重回快艇。但保羅在當地時間週三凌晨3點在社群媒體發文說，「剛剛得知我要被送回家了。」保羅本季出賽16場都是替補出發，平均有2.9分、3.3次助攻。

請繼續往下閱讀...

法蘭克說，這項消息是在當地時間週三凌晨2點於亞特蘭大舉行的一次會議上宣布，他也提到與保羅就分道揚鑣一事長達至少3小時，當中包含許多情緒，有很多事情需要講清楚。

對於外界傳出保羅與總教練泰倫魯（Tyronn Lue）關係不佳，法蘭克對此並未證實、僅說這項決定有多重因素，並強調泰倫魯的主帥位置很安全。

「我們做出這項決定，並不是因為球隊表現不佳。」法蘭克說，「這和他一點關係都沒有。我為我們目前的戰績負全責，我們並不是要把保羅當成代罪羔羊。我們有許多問題、會逐一解決導致我們表現不佳的問題。但我要說清楚：我們非常尊重Chris，尊敬他的輝煌生涯以及他對球隊的影響、他為球隊轉型所做的一切。我們並沒有把低迷表現怪罪於他。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法