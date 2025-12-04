MLB》大谷翔平再次「連霸」特殊紀錄！ 山本由伸狂升至第4

（右起）山本由伸與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天透過官方社群軟體X（前身為推特）公布2025年最常被音訊串流平台Spotify提及的球員前5名，其中道奇隊的大谷翔平成功連莊榜首，而山本由伸在勇奪世界大賽MVP後，排名從去年的第8名一口氣飆升至第4名。

這份豪華名單共有5人入選。依序為第1名大谷翔平（道奇）、第2名賈吉（Aaron Judge，洋基）、第3名羅里（Cal Raleigh，水手）、第4名山本由伸（道奇），以及第5名史基斯（Paul Skenes，海盜）。

大谷翔平繼去年後再次蟬聯榜首，完成「連霸」成就，去年他因前年9月的右手肘手術影響專任打者，仍達成前無古人的「50轟50盜」紀錄，成為史上首位以指定打擊身份獲得MVP的球員。今年賽季雖然初期仍專注於打擊，但自6月投手解禁後，他在14場登板中繳出1勝1敗、防禦率2.87的成績。打擊方面則以刷新個人紀錄的55支全壘打、102分打點、打擊率0.282的表現，榮獲連續第3年、生涯第4座聯盟MVP。

山本由伸在大聯盟的第二個賽季首度扛起開幕戰先發重任，在30場比賽中拿下12勝8敗，防禦率2.49，1成83的被打擊率更是全大聯盟最佳，他在季後賽表現更是亮眼，在對陣釀酒人與藍鳥隊的比賽，更締造時隔24年再度出現的季後賽連續2場完投紀錄，在G6主投6局僅失1分拿下勝投，隔日G7，他更以「中0日」之姿從第9局登板，靠超神救援表現成為道奇隊的封王投手，順利抱回世界大賽MVP殊榮。

次外，在另一份最常被提及的球隊榜單中，道奇名列第1，其他依序為洋基、藍鳥、水手、紅襪。

