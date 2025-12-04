自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平再次「連霸」特殊紀錄！ 山本由伸狂升至第4

2025/12/04 08:16

（右起）山本由伸與大谷翔平。（資料照）（右起）山本由伸與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天透過官方社群軟體X（前身為推特）公布2025年最常被音訊串流平台Spotify提及的球員前5名，其中道奇隊的大谷翔平成功連莊榜首，而山本由伸在勇奪世界大賽MVP後，排名從去年的第8名一口氣飆升至第4名。

這份豪華名單共有5人入選。依序為第1名大谷翔平（道奇）、第2名賈吉（Aaron Judge，洋基）、第3名羅里（Cal Raleigh，水手）、第4名山本由伸（道奇），以及第5名史基斯（Paul Skenes，海盜）。

大谷翔平繼去年後再次蟬聯榜首，完成「連霸」成就，去年他因前年9月的右手肘手術影響專任打者，仍達成前無古人的「50轟50盜」紀錄，成為史上首位以指定打擊身份獲得MVP的球員。今年賽季雖然初期仍專注於打擊，但自6月投手解禁後，他在14場登板中繳出1勝1敗、防禦率2.87的成績。打擊方面則以刷新個人紀錄的55支全壘打、102分打點、打擊率0.282的表現，榮獲連續第3年、生涯第4座聯盟MVP。

山本由伸在大聯盟的第二個賽季首度扛起開幕戰先發重任，在30場比賽中拿下12勝8敗，防禦率2.49，1成83的被打擊率更是全大聯盟最佳，他在季後賽表現更是亮眼，在對陣釀酒人與藍鳥隊的比賽，更締造時隔24年再度出現的季後賽連續2場完投紀錄，在G6主投6局僅失1分拿下勝投，隔日G7，他更以「中0日」之姿從第9局登板，靠超神救援表現成為道奇隊的封王投手，順利抱回世界大賽MVP殊榮。

次外，在另一份最常被提及的球隊榜單中，道奇名列第1，其他依序為洋基、藍鳥、水手、紅襪。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中