MLB》70場出賽、32次救援成功寫生涯新高 紅人續簽守護神帕岡

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟記者費桑德（Mark Feinsand）的消息，辛辛那提紅人用2年總值2000萬美元（約新台幣6.3億元）的合約，續簽陣中守護神帕岡（Emilio Pagán），目前球團尚未證實，並正在等待體檢結果。

目前34歲的帕岡，在2019年效力光芒後，今年球季在紅人又接下終結者一職，並在第9個球季中繳出最優異的成績單，本季出賽70場寫生涯新高，68.2局的投球送出81次三振，2.88的防禦率以及0.92的每局被上壘率都是生涯新低，獨立防禦率（FIP）3.72，32次救援成功排名國聯第2高，僅次於教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）的40次。

帕岡除了速度可達96英里（約154.5公里）四縫線速球外，還會搭配快速指叉以及卡特球，讓他今年的被打擊率只有.168，是國聯累計超過60局的後援投手中第3優異的表現，其中快速指叉球是他今年能夠崛起的關鍵，打者面對他這顆球種的追打率高達32.6%，與他2019年時期並列生涯最高。

Reds, RHP Emilio Pagán agree to 2-year deal with an opt out after 2026, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/WyFRtUWMFG — MLB （@MLB） December 4, 2025

