NBA》「字母哥」又爆想跑 公鹿主帥出面滅火：他沒要求交易

公鹿總教練瑞佛斯出面澄清，表示「字母哥」沒有申請交易。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）稍早傳出，已經和經紀人討論是否要申請交易、離開公鹿尋求生涯第二冠，並預計幾週內會有答案，對此總教練瑞佛斯（Doc Rivers）出面滅火，強調亞德托昆波並沒有要求交易。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料指出，「字母哥」已經在考慮是否繼續留在公鹿，儘管球隊休賽季依舊圍繞著「字母哥」補強，但本季至今戰績未破5成，對此總教練瑞佛斯出面澄清，表示亞德托昆波沒有申請交易。

請繼續往下閱讀...

「亞德托昆波從來沒有要求交易，從來沒有，我說得已經非常清楚了。」瑞佛斯接受《The Athletic》記者Eric Nehm時說道；瑞佛斯同時也否認，和亞德托昆波經紀人有過交易相關的對話。

亞德托昆波曾在今年5月爆出想離開公鹿的消息，不過開季後還是留在名單內，一度在季初打出6勝3敗成績，無奈後來亞德托昆波受傷，球隊近9場輸了8場，戰績一路滑落至9勝13敗，上一戰敗給東部爐主巫師後，「字母哥」刪光了IG與公鹿有關的貼文，讓外界猜測公鹿一哥離開可能步入倒數了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法