體育 棒球 MLB

MLB》單季吞119敗、連3年百敗的洛磯 挖來道奇高層扛新任總管

2025/12/04 09:21

柏恩斯。（資料照，美聯社）柏恩斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯隊今年例行賽打出43勝119敗的慘烈戰績，近3年至少吞百敗、連7年無緣季後賽。洛磯隊今天宣布，網羅道奇隊棒球運營副總裁柏恩斯（Josh Byrnes），擔任球隊新任總管。

現年55歲的柏恩斯曾在1990年代與德波德斯塔在印地安人（現為守護者）共事，他也在1999年10月至2022年賽季擔任過時任洛磯隊總經理奧多德（Dan O'Dowd）的助理總管。柏恩斯也曾擔任過響尾蛇、教士隊的管理職位，對國聯西區非常熟悉。

今年季後成為洛磯棒球事務總裁的德波德斯塔（Paul DePodesta）表示，柏恩斯的才能，常常因道奇隊有能力簽下和交易明星選手而被忽視，「過去10年，道奇隊在很多方面都取得成功，但人們往往忽略他們在選秀方面沒有太多機會，因為他們長期表現很好，通常只能在選秀末端選人，但你抬頭一看，他們的農場系統是頂尖的，這絕不是偶然發生的事情。」

「那需要大量投入，不論是球探工作還是選手發展，而且這兩個部門都必須全面運轉，Josh在讓這一切發生的過程中扮演關鍵角色。」德波德斯塔說道。

「我很高興能重返洛磯隊，尤其在球團未來充滿期待的這個時刻。」柏恩斯透過聲明表示，「能再度與Paul一同工作是難得的機會，我迫不及待想與他、以及整支球隊一起努力，為洛磯隊帶來具有冠軍級別的棒球。」

洛磯隊大多的薪資，都花在領7年1.82億美元大約的球星布萊恩（Kris Bryant），這位33歲球星從2022年賽季至今只為洛磯打170場，本季只打11場就因傷提前報銷。

