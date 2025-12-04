自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》領導風格激怒球團？ 名記者爆「CP3」離隊內幕

2025/12/04 10:00

消息指出保羅領導風格與球隊產生摩擦，快艇因此和他分道揚鑣。（資料照，美聯社）消息指出保羅領導風格與球隊產生摩擦，快艇因此和他分道揚鑣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇無預警宣佈與老控球「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，消息一出引發各界猜測，先是曾待過快艇的退役球星威廉斯（Lou Williams）出面爆料，說是保羅與管理層理念不合，後來《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，確實是保羅的領導風格與球隊產生了摩擦。

快艇今年休賽季大補強，不過至今只打出了西部倒數的戰績，消息指出保羅對於球隊低迷批評，要求管理層、教練團、球員們都要擔起責任，對此查拉尼亞指出，由於快艇內部受不了保羅的這種領導風格，因此決定和他「分手」。

查拉尼亞另外爆料，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）甚至已經有數週時間拒絕與保羅溝通。

儘管快艇已經決心放棄保羅，不過在現有規則下，球隊無法直接將他裁掉，目前快艇名單有14人，意味著放棄保羅一定要補上名單，同時因為薪資上限關係，快艇在明年1月之前無法用老將底薪簽人，《NBC Sports》資深記者賀林（Kurt Helin）指出，快艇目前只能繼續把保羅放在名單內，並尋求交易機會。

對於外界的傳言，快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）已經出面回應，不過僅表示分手決定背後有很多因素，兩方已經不再適合繼續走下去了。

