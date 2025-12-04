MLB》沒想到大谷翔平的打擊這麼強 道奇球探副總裁坦言低估了

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平連2年幫助球隊奪冠，讓道奇成為21世紀首支連霸的球隊。道奇球探副總裁芬利（David Finley）近日接受《富比世》訪問時，坦言大谷翔平的打擊能力被低估了。

大谷翔平自2018年加盟天使展開旅美生涯，他在2023年12月以10年7億美元大約加入道奇，去年締造54轟、59盜，成為史上第一位「50-50」俱樂部成員。今年「打者翔平」交出55轟、102分打點，打擊率2成82，連兩年摘得國聯MVP。

《富比世》報導提到，2012年大谷翔平曾考慮不去日職、想直接挑戰美職舞台，當時芬利是紅襪隊球探，紅襪隊希望他專心當投手、放棄打擊。芬利說，「是阿，你永遠不會知道，我們當然知道他能打，但高中能打和職業層級能打是完全不同，我們沒想到他身為打者這麼好。」

對於近2年與大谷翔平共事，芬利說，「我們知道他很棒，但他真的改變比賽。他不只是MVP、超級巨星，簽下他直接改變整支球團，真的就是這樣。我的意思是，球隊在有他之前就很好，但擁有他這樣一位全球巨星，這一切太棒了。而且他人很好，很有趣、愛惡作劇，非常令人尊敬，就是一位很棒的人，對這項運動來說，他絕對是獨角獸。」

芬利擔任球探工作有35年的時間，其中有11個賽季為道奇工作，職業生涯隨球隊獲得7座世界大賽冠軍戒指。芬利說，「每一枚冠軍戒指都很特別，但今年的冠軍戒可能更特別一點，因為是連2年奪冠。衛冕真的很難，我最享受的是，看到人們贏得第一枚世界大賽冠軍的喜悅，那種興奮感無與倫比，那也是我們打拚的目標。」

