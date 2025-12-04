自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》剛傳可能「賣我」 公鹿字母哥比賽中拉傷退場（影音）

2025/12/04 09:45

〔體育中心／綜合報導〕才剛傳出「賣我風波」的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），在今天對上東部龍頭活塞的比賽首節就因傷退場，後續傳出是右小腿拉傷。

字母哥在第一節剩9分05秒助攻給格林（AJ Green）上籃得手後，自己就出現踉蹌的情況，當下比賽就被中斷，他也示意自己無法繼續奮戰，公鹿也將他換下，改由庫茲馬（Kyle Kuzma）上陣。

在首節後段《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，字母哥的傷勢是右小腿拉傷，根據《Bleacher Report》透露，公鹿表示字母哥將不會在剩餘的比賽回歸。首節在字母哥退場後，活塞一度把領先拉開到18分差，不過公鹿小將們外線連發，在首節終了前將比分縮小到21：30落後。

今天字母哥才傳出跟經紀人與公鹿正在討論未來是否續留或轉隊的消息，在本季開打前，字母哥認同總管與教練的奪冠願景，但他計畫觀察公鹿本賽季前25場左右的表現，再決定是否長留，只不過近期公鹿狀況不佳，9場比賽輸掉8場，可能因此加劇字母哥出走念頭。

