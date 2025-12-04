自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》美媒放出保羅回歸快艇落淚影片 「表弟」卡森斯痛批球團冷血（影音）

2025/12/04 10:41

保羅在回歸快艇記者會一度感動落淚，與如今被無情拋棄成為鮮明對比。（資料照，美聯社）保羅在回歸快艇記者會一度感動落淚，與如今被無情拋棄成為鮮明對比。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇無預警宣佈與保羅（Chris Paul）分道揚鑣，讓已經確定本季打完就退休的老控球，生涯最後一季無法完美落幕，這讓曾來台灣打過球、退役NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）都痛批快艇冷血。

美國媒體《Bleacher Report》旗下社群帳號《House of Highlights》，在快艇宣佈與保羅「分手」後，分享了今夏保羅出席快艇簽約記者會、被球迷呼喊感動到落淚的影片，與現今無預警被球隊拋棄，形成鮮明對比，對此「表弟」卡森斯還特別去貼文留言，說這就是商業的冷血。

此外，卡森斯還接受《Run It Back》採訪，表示快艇無情拋棄保羅完全是在亂搞，他沒辦法認同這樣的做法，過去巔峰保羅帶領快艇衝出好成績，快艇應該給他更多尊重才對。

卡森斯同時也指出，當老將們影響力下滑、準備要離開聯盟時，他們的經驗、話語不再受到重視，這不應該是聯盟對待功臣老將的態度，也是他不喜歡現今NBA的地方。


