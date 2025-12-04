NBA》改寫生涯三分新高爆砍52分 金塊穆雷締造史上唯二紀錄

穆雷手感火燙投進單場新高10顆三分，秀出許久不見的慶祝動作「藍色弓箭」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天挑戰溜馬，開啟連續4場客場之旅，而首戰就靠著二當家穆雷（Jamal Murray）大爆發收下勝利，此戰穆雷10顆三分寫下生涯新高，狂轟52分帶領球隊135比120贏球，同時也寫下了一項罕見紀錄。

金塊在首節前半段和溜馬拉距，不過4分44秒小哈德威（Tim Hardaway Jr.）投進超前三分後，開始逐步拉開比數，上半場打完取得72比48大比分領先，而穆雷光是上半場就進帳了23分、5顆三分球。

請繼續往下閱讀...

下半場溜馬開始追擊，儘管一度落後接近30分，但還是在第四節縮小到14分可追擊範圍內，不過手感火燙的穆雷不給機會，決勝節7投6中、三分4投全進獨拿18分，幾乎是以一己之力撲滅溜馬反攻。

此戰穆雷三分11投10中攻下52分，10顆三分寫下生涯單場新高，52分則是本季新高。

根據數據網站《OptaSTATS》統計，這是史上第二位單場用9成命中率投進10顆三分、同時又攻下50分的球員，巧合的是，另一位寫下這項紀錄的是他的隊友戈登（Aaron Gordon），戈登今年開幕戰對勇士三分球11投10中攻下50分。

除了穆雷好表現外，約基奇（Nikola Jokic）也繳出24分8籃板13助攻的全能表現，布朗（Bruce Brown）則貢獻了板凳最高14分。

溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）23分全隊最高，內姆哈德（Andrew Nembhard）16分次之，輸球之後溜馬吞下2連敗，東部排名倒數第二。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法