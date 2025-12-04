自由電子報
匹克球世界盃、宜蘭2選手獲金牌 縣府允諾建專用球場

2025/12/04 10:58

宜蘭縣羅東國中學生蔡瀚琛（右）、宜蘭媳婦蔡萱（左），雙雙獲得在美國舉辦的「匹克球世界盃」單打金牌。（記者游明金攝）宜蘭縣羅東國中學生蔡瀚琛（右）、宜蘭媳婦蔡萱（左），雙雙獲得在美國舉辦的「匹克球世界盃」單打金牌。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東國中學生蔡瀚琛、宜蘭媳婦蔡萱，雙雙獲得在美國舉辦的「匹克球世界盃」單打金牌；蔡瀚琛還獲得一面雙打銅牌，他說，能前往美國比賽是難忘且充實體驗，也更確定自己必須不斷進步。擔任匹克球教練的蔡萱說，這座獎盃不只是榮耀，更提醒自己要持續精進。

第2屆「匹克球世界盃」賽事10月27日至11月2日，在美國佛羅里達州羅德岱堡舉行，宜蘭2位優秀選手14歲國中2年級的蔡瀚琛獲得3.5（難度分級）男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌；32歲蔡萱獲得4.5女子單打金牌；宜蘭縣代理縣長林茂盛今天在縣長室辦理表揚，肯定兩人是宜蘭之光、台灣之光。

蔡瀚琛從國1跟著爸爸打球，覺得很好玩就打出興趣，爸爸算是他的啟蒙教練；他覺得匹克球對速度、反應能力、技巧與協調性都很有幫助，這次前往美國比賽，遇見來自世界各地、實力堅強的選手，讓他大開眼界，每一天都在挑戰與學習，特別是面對壓力與不確定感時，更感受到自身的成長。

從網球教練轉任匹克球教練的蔡萱說，很感謝有參與世界級舞台的機會，這次得獎讓他更確信在匹克球領域的努力與投入是值得的，也希望未來能把這份經驗分享給更多人，匹克球很容易上手，適合各個年齡層，可以從4歲開始打，打到80歲，家裡三代同堂都可以一起同時運動的，只要一支球拍就可以入門。

林茂盛說，2位選手的優異表現，為宜蘭贏得國際肯定，也展現青年選手勇於挑戰精神，匹克球是值得推廣的運動，縣府明年已編列4500萬元預算，要在宜蘭運動公園建置8座風雨球場，希望明年下半年能夠啟用。

蔡瀚琛（右4）、蔡萱（左4），雙雙獲得在「匹克球世界盃」金牌，縣府今頒獎表揚。（記者游明金攝）蔡瀚琛（右4）、蔡萱（左4），雙雙獲得在「匹克球世界盃」金牌，縣府今頒獎表揚。（記者游明金攝）

蔡瀚琛展現球技，勇奪金牌。（蔡瀚琛提供）蔡瀚琛展現球技，勇奪金牌。（蔡瀚琛提供）

