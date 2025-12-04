MLB》日、美棒球文化有何差異？ 日本二刀流大物解釋：徹底不同

日本二刀流大物森井翔太郎。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕日本18歲二刀流大物森井翔太郎度過旅美第一個賽季，今日他接受大聯盟訪問，談到旅美首年感受到的文化差異，並點名2位他想效仿的對象。

右投左打的森井翔太郎以151.05萬美元加盟運動家，創下日本選手未經選秀獲得的最高簽約金紀錄，今年他在新秀聯盟尚未登板，但打擊區上展現不俗的打擊火力，敲出3轟，8支二壘安打與1支三壘安打，打擊率2成58，攻擊指數0.783。

回憶第一個在美國的賽季，森井翔太郎坦言跟日本有非常大的落差，他花了一整年試著去適應，「在日本，專注的點在於如何透過戰術與策略有效地得分。但在美國，更重視的是投打一對一的對決，重點在如何打出強勁擊球。這是美國文化。我感受到了徹底的不同。」

除了打球的差距外，文化上當然也有明顯區別：「日本的氛圍就是跟美國不一樣。那邊有日式餐廳，所以我會去光顧，但我最想念的是我成長的環境。我離開日本得很突然，所以我非常懷念日本的火車、風景、便利商店，以及那裡的整體氛圍。我喜歡美國的一點是，無論走到哪裡，都會有人用很大的音量在播放音樂。」

儘管距離大聯盟還有很大一段距離，森井翔太郎仍分享他在大聯盟投、打兩端的效仿對象，而令人意外的是他並沒有提到大聯盟的二刀流學長大谷翔平：「我試著將德葛隆（Jacob deGrom）的比賽內容當作我的範本，此外還有運動家的學長柯茲（Nick Kurtz）。我曾跟他講過很多話，而且我也真的很尊敬他。我們的置物櫃就在隔壁，他真的是個很好的人。這讓我意識到，人格也是一個讓你在大聯盟成功的關鍵。」森井坦言他想要學習這兩個人，並拉近與他們的層級。

